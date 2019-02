Page y Soraya Rodríguez, contra el relator: "Si no se fían unos de otros, que hablen por streaming"

Emiliano García-Page se declara "perplejo" ante la decisión del Gobierno de aceptar un "relator" independiente y neutral para las reuniones entre partidos de ámbito catalán. "Desde la buena fe no lo entiendo", ha confesado en una entrevista en Onda Cero.

"Le pido al Gobierno que se mantenga en su sitio en el fondo y en la forma", ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, uno de los barones socialistas. "Si no se fían unos de otros, para eso pueden hablar directamente en el Parlamento", ha prometido.

El presidente manchego ha propuesto incluso "que lo retransmitan por streaming y así lo vemos todos". "Tengo tanto interés como nadie en saber lo que se dicen", ha dicho.

Unos minutos antes, la diputada por Valladolid Soraya Rodríguez, ex secretaria de Estado y ex portavoz socialista en el Congreso, también criticó la figura del relator.

"En una democracia como la española el único marco de diálogo entre el Estado y una Comunidad Autónoma es el que está en el marco institucional".

Rodríguez, que es presidenta de la Comisión Mixta de las Cortes para la Unión Europea, ha explicado que la reivindicación de un "mediador internacional" es un clásico en las reuniones que mantiene en el extranjero cuando éstas incluyen a un diputado de ERC o del PDeCAT. Según ella, a partir de ahora, estos partidos podrán argumentar que el conflicto supera el ámbito español porque ya hay un relator.

"Hablan de buscar un espacio de diálogo...pero que mejor espacio de diálogo que el Parlament catalán", se ha preguntado.

"El Gobierno de España representa a todos los españoles y no puede comprar el marco mental del independentismo. Por eso el relator es un error", ha dicho. "No hay solución si no nos sentamos a la mesa los partidos constitucionalistas. Y para eso es bueno bajarnos de este carro de insultos gruesos y ponernos de acuerdo".