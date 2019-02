'This is Spain', el vídeo que promociona la libertad en España frente al discurso independentista

En una fecha tan concreta como la del traslado de los presos independentistas a Madrid para el juicio del 'procés', el Ministerio de Exteriores trata de contrarrestar el discurso independentista con un vídeo. Una promoción de los valores de libertad y democracia en España.Lo hacen con la aparición de distintas personalidades españolas de diversa índole: desde Ana Patricia Botín a Isabel Coixet pasando por Jesús Calleja. Un clip que lleva de nombre y de idea final: "This is the real Spain". Un mensaje e inglés, dirigido al exterior para tratar de identificar la que consideran que es "la verdadera España".

"España es inclusión, España es diversidad, España es progreso", comienza diciendo el chef José Andrés, ganador de dos estrellas Michelin. Le siguen a continuación José Ángel Gurria, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, entre las otras figuras mencionadas.

El clip destaca que el índice de países libres de Freedom House le otorga a España una puntuación de 94 sobre 100, estando entre los más destacados.

Este vídeo está centrado en la libertad, mientras que hace un mes se publicó una primera parte centrada en la democracia, ambas en el canal de YouTube 'España Global'.