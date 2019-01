Bronca con Espinosa de los Monteros (Vox) a costa de la libertad de prensa

Todo ha empezado con las críticas de Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, a la viñeta publicada en el diario El Mundo, en la que alguien, sentado en una silla de Vox analiza la foto de una mujer asesinada como si del VAR se tratara. "Es un chiste inaceptable. A mi me daría vergüenza publicar algo así en un periódico como El Mundo, insinuando que Vox está a favor de la violencia machista ", ha dicho, señalando que los periodistas se dedicaban a "tergiversar el discurso de Vox" y que parecía que eran los profesionales de los medios quienes "decidían cuáles eran las líneas rojas de Vox".

Hoy Gallego & Rey, en una viñeta han insultado a las mujeres maltratadas y a VOX. Demostración irrefutable q para ser un buen humorista es necesario ser inteligente. Ellos no lo son y @elmundoes debería explicar el chiste. pic.twitter.com/0ebFj5ZcDk — Maaplo (@maaplo1101) 9 de enero de 2019

Acto seguido, Carmen Morodo, adjunta a la dirección de La Razón, ha defendido "el trabajo de los compañeros de El Mundo, que está amparado en la libertad de expresión" y ha destacado que "los periodistas no nos inventamos nada, nos limitamos a contar la realidad y la realidad es que Vox ha renunciado a todos sus planteamientos más radicales". "Hay que dejar atrás la estrategia de atacar a la prensa como si fuéramos el enemigo del pueblo", ha dicho Francisco Rossell, director de El Mundo a lo que Espinosa de los Monteros ha contestado "es que eso está claro".

Morodo se ha enfadado y le ha pedido al vicesecretario de Relaciones Internacionales del partido ultraderechista que lo repitiera. "Se lo digo a la cara, sois unos manipuladores", le ha espetado Espinosa de los Monteros. "No", le replicó la periodista, "lo que usted quiere es que la prensa se someta a su ideario. La libertad de expresión y la libertad editorial son derechos consagrados en una democracia. Si no le gusta, bueno, cada uno se posiciona donde quiere", le ha dicho Morodo.

El dirigente de #vox Espinosa de los Monteros ha aclarado en @EspejoPublico su idea de la libertad de prensa en una sociedad democrática: somos el enemigo del pueblo. — Carmen Morodo (@carmenmorodo) 10 de enero de 2019

A partir de ahí se ha iniciado una discusión entre los periodistas del plató y el vicesecretario de Relaciones Internacionales. "Estais acostumbrados a atemorizar a los partidos, pero a nosotros no. Esta viñeta me da asco pero no me atemoriza", ha destacado Espinosa de los Monteros. "Me parece usted un discípulo aventajado de Trump", le ha señalado Luz Sánchez-Mellado, periodista de El País. "Si cree que me insulta, pues no me siento insultado por ser comparado con un señor que ha conseguido el mayor crecimiento económico de EEUU en los últimos años", le ha respondido el dirigente ultraderechista.

Acto seguido, la periodista ha señalado que "los dirigentes de Vox han medido mal la realidad de la calle, han intentado utilizar a las mujeres electoralmente pero han tenido que envainarsela, porque las mujeres han marcado unas líneas rojas y una de ellas es la violencia machista". La discusión ha centrado entonces en el feminismo y la pretensión de derogar la ley de violencia de género. Espinosa de los Monteros ha acusado al feminismo de "defender la superioridad de las mujeres frente a los hombres", algo que las periodistas presentes en el plató, entre ellas la misma Susanna Griso, han desmentido, recordando que el feminismo es, por definición, "el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre".