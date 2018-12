Torra da 4 días a Interior para que depure a los Mossos tras las cargas a los CDR

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dado cuatro días a Interior para hacer cambios en los Mossos d'Esquadra tras la actuación de este jueves, al reprimir las manifestaciones de los CDR contra los actos de Vox, en Gerona y Tarrasa. El conseller de Interior, Miquel Buch, ha respondido este viernes, considerando que hubo irregularidades en "algunas de las actuaciones" de los Mossos d'Esquadra este jueves y que no le "temblará el pulso para echar a los agentes".

Los Mossos cargan contra los CDR cuando trataban de impedir un acto de Vox en Gerona

"Algunas de las actuaciones de ayer no siguieron el protocolo. Y en el caso de que la resolución del expediente lo acabe concluyendo, no me temblará el pulso para echar a los agentes de la Brimo (la Brigada Mòbil, unidad antidusturbios de los Mossos)", ha dicho Buch este viernes en una entrevista con 'El matí de Catalunya Ràdio'.

Sin embargo, el conseller también ha defendido la actuación de los Mossos ante los actos de violencia perpetrados por los grupos antifascistas. "Ayer se encapsuló a los fascistas, pero hubo unos antifascistas radicales que quisieron romper los cordones. Y la policía tuvo que actuar y proteger a unas personas que, independientemente de lo que piensen, se estaban manifestando. En Terrassa, la policía tuvo que emplear la fuerza porque estaban siendo atacados con contenedores en llamas", ha declarado.

De las cargas policiales en las manifestaciones de ayer resultaron dos detenidos y 19 heridos y la CUP ha pedido la dimisión de Buch.