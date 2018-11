Salvador sobre el 'escupitajo': "El que tiene que pedir disculpas es Borrell por el teatro"

La resaca de lo que ocurrió este miércoles en el Congreso de los Diputados, con un posible escupitajo incluido, continúa en la sesión del jueves.

Vídeo: vea el momento en que Jordi Salvador (ERC) escupe a Josep Borrell en el Congreso Redacción | Agencias

Uno de los protagonistas, el diputado de ERC Jordi Salvador, insiste en que él no hizo nada y que quien tiene que pedir disculpas es el ministro de Exteriores, Josep Borrell. "Yo no pienso disculparme. Si alguien tiene que disculparse es él por el teatro que se ha marcado", ha asegurado a la entrada del Hemiciclo.

Según Salvador, "no hay rastro de un escupitajo porque yo no hice nada". Además, advierte de que "no se puede oír un bufido porque no hay nada. Es una mentira".

Es más, el diputado de ERC se pone en el lado de las víctimas: "Llevamos un año escuchando que nos llamen supremacistas, racistas, fascitas y sin que nadie diga nada. Eso no es muy bonito".

En la misma línea de defensa ha estado Gabriel Rufián: "Nos llaman golpistas y si contestamos a la altura pasan estas cosas", aclara.

El diputado de ERC que fue expulsado del Congreso insiste en que "Borrell es un mentiroso y ha puesto la diana en un compañero que no hizo nada". Y ha llegado a pedir la dimisión de Borrell: "Ya debió hacerlo desde que no se comporta como ministro sino como hooligan de la sociedad civil catalana. Hay 155 cámaras que demuestran que no ha escupido la única diferencia es que no se ha publicado nada".