Los jubilados ven "un abuso inaceptable" que los diputados se suban el sueldo más que las pensiones

Los jubilados han visto cómo se añade más leña al fuego de sus reivindicaciones insatisfechas. Incendiados por las discusiones que no terminan de satisfacer sus reivindicaciones en el seno del Pacto de Toledo -que este miércoles ha cerrado un acuerdo para la subida de las pensiones actualizadas según el IPC-, acusan de "abuso inaceptable" que los sueldos de los diputados hayan subido este año 2018 más que sus asignaciones mensuales. Los miembros del Parlamento cobran desde julio un 1,75% más que el año pasado, pero ellos, "con más de la mitad del colectivo por debajo del umbral de la pobreza", sólo añaden un 1,6%.

Esto es producto de los Presupuestos Generales del Estado, aprobados por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, aunque elaborados por el de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Esta es una de las promesas incumplidas de las que los pensionistas acusan al presidente Sánchez. El pasado mes de marzo, al inicio de la tramitación presupuestaria en las Cortes y cuando aún era el líder de la oposición, se comprometió a que los políticos no tuvieran mayor alza que los jubilados "porque no es de justicia que suban más que las pensiones".

Por eso José Manuel Martín, portavoz de la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, denuncia en declaraciones a EL ESPAÑOL que no se cree que "lo del IPC vaya a ser real". Y explica por qué: "Eso es este año, porque existe el compromiso público, pero para los siguientes años nos van a seguir aplicando el 0,25%".

De hecho, y tal como ha explicado Gerardo Camps, portavoz del PP en el Pacto de Toledo, la sostenibilidad económica financiera de las pensiones es la clave para el modelo y por eso en el preacuerdo alcanzado se ha añadido expresamente que la revalorización se hará "en base al IPC, y no conforme al IPC". Es decir, que según los 'populares' se utilizará el coste de la vida, pero no como el único indicador.En marzo, Sánchez quiso ejemplarizar revalorizando su propio sueldo como secretario general del PSOE y el de toda su Ejecutiva al 0,25%, lo marcado por el Ejecutivo 'popular' para los jubilados, según el "factor de sostenibilidad" aprobado en la Ley 23/2013 de 23 de diciembre. Pero ahora ha mantenido el 1,75% ante el silencio tanto de la oposición como de sus socios.

Fuentes de Podemos, principal sostén de los socialistas en el poder, han declarado a este periódico que para el partido morado es fundamental "la justicia con los pensionistas" y que eso es lo que trasladarán a la negociación que mantienen con los socialistas para las próximas cuentas públicas.

De hecho, el documento presentado el pasado lunes como base para el pacto de los Presupuestos con el Gobierno, dedica todo su punto número 4 a "Revertir los recortes a los y las pensionistas" haciendo constar su reivindicación de que sus asignaciones se revaloricen en función del IPC. Eso sí, con el compromiso textual únicamente para "2018 y 2019".

Martín, el portavoz de la Coordinadora, advierte que "los pensionistas no van a parar" hasta conseguir toda su "tabla reivindicativa", y que la subida de los diputados les parece un "abuso, porque entendemos que no es de recibo cuando llevamos desde 2011 perdiendo poder adquisitivo".

"Este Gobierno no nos representa"

En la mañana de este miércoles, centenares de abuelos se concentraron a las puertas del Congreso de los Diputados para continuar sus protestas, retomadas hace una semana "tras la cortesía de 100 días que le dimos al Gobierno" a su llegada. La manifestación vivió momentos de tensión entre los propios congregados, ya que un grupo de ellos cortó la Carrera de San Jerónimo saltándose la autorización de la Delegación de Gobierno, que se limitaba a la plaza de las Cortes, frente al palacio del Congreso.

El diputado morado Alberto Rodríguez salió de la sesión de control al Gobierno en el hemiciclo para mediar entre los 'yayoflautas' y la Policía. "No puede ser que una potencia como España no pague lo suficiente a quienes trabajaron toas la vida y nos trajeron la democracia", declaró a los medios. "Que estén con pensiones mínimas por debajo del umbral de la pobreza da mala imagen del país, no que se manifiesten frente al Congreso".

Y es que los ánimos estaban muy caldeados con el Ejecutivo de Sánchez, como reconocía el propio Martín, por los incumplimientos de sus compromisos de antes de llegar al poder: "Parte de lo que planteaban mientras estaban en la oposición lo están echando ahora abajo", declaró a este periódico. "Entonces, Sánchez decía que iba a acabar con la reforma de las pensiones de 2013 y no lo está haciendo; decían que estaban de acuerdo con la subida del IPC y han puesto todo tipo de problemas. ¿Si nos sentimos representados? ¡No nos sentimos representados por este Gobierno en estos momentos!".