Crecen las voces en el PSOE que piden a Sánchez elecciones ya: "Día que pasa, día que vamos tarde"

"Ya vamos tarde. Día que pasa, día que perdemos". Con esa expresión resume un barón socialista su punto de vista sobre la conveniencia de que Pedro Sánchez apriete el botón nuclear y dé por terminada la legislatura. "Este Gobierno debía haberse conformado para echar a Rajoy, mandar un mensaje de que se podía hacer de otra manera, hacer realidad algunos gestos y luego llamar a las urnas para tener una mayoría que permitiera gobernar. Nada más", explica.

Su voz no es la única sino que hay otros líderes territoriales socialistas que creen que es ya muy difícil remontar el rumbo y señalan un enorme abismo entre la percepción que se tenía del Gobierno antes de las vacaciones, en su momento más álgido, de la actual, tan solo unas semanas después del inicio del curso político.

En el Gobierno hay, además, varios ministros que piensan así. El más prominente es José Luis Ábalos, que comparte su responsabilidad en Fomento con ser el secretario de Organización y, por tanto, el de las campañas electorales municipal, autonómica y europea del 26 de mayo. Este lunes estaba previsto que se celebrase una sesión del Comité Electoral, pero fue anulada en medio de un cerrojazo informativo que coincide con el viaje de Sánchez a Nueva York y nuevas revelaciones que ponen en el disparadero a una ministra, en este caso la de Justicia, Dolores Delgado. El PSOE explicó que la reunión y comparecencia ante la prensa de Ábalos se anuló por un viaje del ministro, pero pocos se lo creyeron.

Presupuestos, deterioro del Ejecutivo

La sensación, cada vez más extendida, de que el Gobierno no va a remontar se basa en varios motivos. Por una parte, la enorme dificultad que Sánchez va a tener para poder sacar adelante unos presupuestos propios, sociales, que produzcan resultados muy visibles y que, por tanto, sirvan al mismo tiempo como justificación de su tiempo en la Moncloa y reclamo electoral para los próximos comicios.

Por otra están los dos ministros caídos (el de Cultura, Màxim Huerta, y la de Sanidad, Carmen Montón), los que están en la cuerda floja, como Delgado y algunos errores y rectificaciones que empañan la gestión del día a día.

Cataluña y el juicio al procés

Por último, la situación en Cataluña se demuestra como un elemento clave. En el Gobierno y en el PSC dan por hecho que el juicio contra los líderes independentistas encausados por rebelión y malversación no empezará antes de enero o febrero y que la sentencia podría llegar después del 26 de mayo, la triple cita electoral. Las fuentes socialistas consultadas dan por hecho que ERC y el PDeCAT no quieren o, en cualquier caso, no pueden permitirse darle una oportunidad de verdad a una solución para Cataluña que no pase por el derecho a la autodeterminación.

A pesar de las diferencias entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, verdaderos vectores de decisión desde la cárcel y la huída belga, en el Gobierno dan por hecho que, a la hora de la verdad, se podrán de acuerdo en torno a dos o tres elementos de cohesión como la denuncia de la existencia de los llamados "presos políticos", la falta de garantías de la Justicia y el derecho a la autodeterminación, clave para presentarse a las próximas citas electorales y apelar a la indignación del votante independentista.

El Gobierno y el PSC no esperan nada bueno de la cuenta atrás hasta la sentencia que ya han iniciado los partidos independentistas ya que consideran que éstos viven de la tensión. Por ese motivo, la coyuntura electoral para el PSOE sólo puede empeorar mientras se refuerzan Ciudadanos y quizás el PP.

Otros barones, entre lo que le conviene a Sánchez o a ellos

Barones de comunidades gobernadas por el PSOE difieren sobre el momento idóneo porque en su análisis incorporan un elemento más: su propia supervivencia. Así, Susana Díaz, que podría estar a punto de convocar sus propias elecciones, cree que no conviene que coincidan con las generales y aspira a hacer una campaña en clave netamente andaluza.

Otras comunidades creen que cuanto más tarde convoque Sánchez, mejor. No porque le venga bien al PSOE o a España sino porque creen que podrán jugar a la doble baraja de capitalizar los éxitos del Gobierno central al mismo tiempo que se es crítico con él en asuntos regionales.

Se trata de presidentes autonómicos que aseguran que, de ser Sánchez, habrían convocado ya, pero que un fracaso en las urnas del actual presidente puede llevárselos a ellos por delante el 26 de mayo.