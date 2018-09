Pablo Iglesias: "Casado y Rivera compiten para ver quién defiende más a Franco"

Pablo Iglesias está de vuelta. El líder de Podemos ha regresado este lunes a la primera línea de la política presidiendo la ejecutiva del partido, primero, y concediendo una entrevista televisiva, después. En dicha entrevista, en Telecinco, Iglesias ha arremetido con fuerza contra sus principales rivales políticos. "Me preocupa ver a Casado compitiendo con Rivera a ver quién defiende más a Franco".

En su primera aparición tras dos meses apartado por el nacimiento prematuro de sus mellizos, el secretario general de Podemos ha afirmado, a preguntas del periodista Pedro Piqueras, que "quiero ir con mis hijos al Valle de los Caídos y decirles que allí hubo un monumento al fascismo".

Iglesias también se ha referido a la posibilidad de que se celebren elecciones anticipadas. Si Sánchez las convoca, "Podemos saldrá a ganarlas", si bien ha afirmado que "creo que el presidente del Gobierno no quiere adelantarlas".

Cataluña, inmigración y un anuncio

Respecto a la famosa crisis de los lazos amarillos en Cataluña, el líder de Podemos ha dicho que "me sorprende la irresponsabilidad de políticos como Albert Rivera, que organiza manifestaciones en las que se agrede a periodistas". Ante la posibilidad de que se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña, ha llamado a que "los políticos nos sentemos en una mesa para lograr un consenso".

Como no podía ser de otra manera, la inmigración ha estado presente en la entrevista. Iglesias ha sintetizado su posición diciendo que "la acogida del Aquarius estuvo bien pero no las devoluciones en caliente del Estrecho". Es decir, respalda la política migratoria con la que empezó el Gobierno de Sánchez, no la que ha puesto en marcha después.

En otro orden de cosas, Iglesias ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para subir el IRPF a quienes cobren 10.000 al mes o 140.000 al año.

Y, a renglón seguido, ha asegurado que "a esa gente no le va a doler, se van a esforzar para que haya una sanidad y una educación mejores para todos los españoles".