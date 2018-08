Las 6 incógnitas del ataque de Cornellà: de los motivos del ataque a la reacción de los mossos

Cornellà, 5.52 de la madrugada del lunes 20 de agosto. Los Mossos d'Esquadra abaten a Abdelouahab Taib, de 29 años, al acceder a la comisaría con un arma blanca entre las manos. "Atentado sí o sí", definió la policía autonómica en rueda de prensa. En ese caso, se trata del primer atentado registrado en España desde los episodios del 17 de agosto de 2017 en Cataluña, donde murieron 16 víctimas. Para recordar otro ataque terrorista anterior es necesario remontarse a julio de 2009, cuando ETA mató a dos guardias civiles en Palma Nova.

Por tanto, el episodio de Cornellà, pese a considerarse "aislado", se ha convertido en una obsesión para los investigadores. Los Mossos d'Esquadra trabajan de forma coordinada con Policía Nacional y Guardia Civil. Este extremo lo confirmaron en varias ocasiones para disipar las dudas sobre las discrepancias policiales reveladas en las pesquisas del 17-A.

En la lucha antiterrorista, información es igual a prevención. De ahí que cualquier incógnita, aunque en apariencia insignificante, adquiera una relevancia fundamental. Todo lo que envuelve a Abdelouahab Taib es motivo de análisis minucioso: cómo se movió, qué le motivó para actuar de esa forma, sus vínculos personales y familiares.

Los Mossos consideran que el ataque a la comisaría de Cornellà es un atentado terrorista aislado

Las incógnitas con las que trabajan los investigadores se podrían resumir en las siguientes:

1.La cronología de los hechos

Nos ubicamos en la noche del 19 al 20 de agosto. Abdelouahab Taib pasa la noche en la mezquita de la comunidad islámica de Al Tauba, según informa El Mundo. A este vecino de Cornellà, con NIE español y de origen argelino, no se le suele ver a menudo por el templo. Después reza en casa, en la calle Garraf. Los agentes tratan de profundizar en los hechos inmediatamente anteriores al ataque.

Minutos antes de las seis de la madrugada, Abdelouahab Taib se presenta a las puertas de la comisaría de los Mossos d'Esquadra, a apenas dos calles de su domicilio. Llama al telefonillo y dice que quiere hacer una consulta urgente. Tras acceder al recinto, se encuentra con una agente en recepción. Se dirige a ella con un cuchillo grande entre las manos cuando es abatido por un compañero de la policía autonómica. Muere al acto con tres impactos de bala. En ningún momento llega a agredir a los agentes.

2.Qué gritó en la comisaría

La actitud de Abdelouahab Taib es violenta. Cuchillo en ristre, entra de forma precipitada a la comisaría de Cornellà a la vez que grita proclamas a favor de Alá. “Desde nuestro punto de vista estos hechos son tratados como un atentado terrorista”, señaló Rafael Comes, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central, en rueda de prensa, al referirse a las proclamas del agresor.

¿Qué gritó exactamente Abdelouahab Taib? "Allahu Akbar!" ("¡Alá es grande!") son las palabras que inicialmente se pusieron en boca del agresor. De acuerdo a la versión del jefe de los Mossos, Rafael Comés, lo único que se pudo determinar con seguridad es que el atacante gritó el nombre de “Alá”.

Es posible que nunca se sepa con exactitud lo que gritó en dependencias policiales.

3.¿Hasta dónde llegó?

A la comisaría de Cornellà se accede subiendo unos peldaños y abriendo la puerta principal, que conduce a la recepción. “La agente que estaba en lo que nosotros llamamos la pecera, la recepción, ha abierto y a partir de ahí se han producido estos hechos”, detalló Rafael Comes.

Abdelouahab Taib fue abatido en la recepción por un solo mosso, compañero de la agente que estaba en la entrada. Una bala impactó en su cabeza, otra en el muslo y una tercera en el hombro. Murió “en el acto”, según informaron los agentes. Las dotaciones sanitarias no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Los mossos registran la casa del agresor de Cornellà. Enric Fontcuberta Agencia EFE

La incógnita se centra en las medidas de seguridad que protegen a los agentes que están de guardia. Fuentes sindicales de los Mossos, en conversación con EL ESPAÑOL, solicitan que se instalen peceras en las recepciones donde no las hay y que se refuercen las ya existentes. También que se les dote de más medios, como pistolas táser, para hacer frente a este tipo de agresiones.

4.¿Se le podría haber reducido?

David Martínez, abogado de la familia argelina de Abdelouahab Taib, ha anunciado que se personarán para acusar a los agentes de “actuación negligente”: “No sabemos si los Mossos tuvieron la diligencia oportuna al neutralizarle”, ha señalado el letrado.

Fuentes de la lucha antiterrorista señalan a este diario las dificultades para abordar una agresión de este tipo. Se trata de decisiones que se toman en segundos y en un espacio físico muy reducido. Además, los agentes no contaban con los medios necesarios -salvo sus propias manos- para neutralizar al agresor. El último recurso, y así lo consideraron los mossos, era emplear su arma reglamentaria. Según El Confidencial, abatieron a Abdelouahab Taib de tres disparos certeros.

El director general de los Mossos, Andreu Martínez, por su parte, ha señalado este martes que la actuación de los agentes fue "correcta y proporcionada", y se ha ofrecido a la familia de Abdelouahab Taib para responder a sus dudas.

Tras la agresión, los dos mossos activaron el protocolo habitual ante este tipo de casos: trasladaron las novedades a sus superiores, que a su vez comunicaron el incidente a Policía Nacional, Guardia Civil y demás miembros de la lucha antiterrorista. También se dio orden a todas las comisarías de los Mossos de reforzar la seguridad ante el riesgo de un nuevo ataque. En este tipo de casos se trabaja con las hipótesis de que la agresión sea el preludio de un atentado mayor, o de que otros individuos se inspiren en el episodio y perpetren nuevos ataques.

5.La relación con su mujer

Las disquisiciones personales sobre Abdelouahab Taib son relevantes en tanto en cuanto aporten algo de luz sobre el ataque que tuvo lugar este lunes en la comisaría de Cornellà. El abogado de su familia argelina ha admitido que la relación con su mujer era complicada. Ella se había convertido al Islam tras casarse con él, pero en los últimos meses se había producido un distanciamiento entre ambos.

Taib Abdelouahab, de 29 años, es el agresor de la comisaría de Cornellà. EFE

La pareja se encontraba en trámites de divorcio y el hombre debía de abandonar la casa en fechas inminentes. ¿El motivo de este distanciamiento? Las hipótesis se centran en la negación de Abdelouahab Taib sobre su sexualidad. Los investigadores trabajan con la posibilidad de que el agresor no buscase otra cosa que su propia muerte en el asalto de la comisaría. La Fiscalía cree que quiso "morir matando" como redención por su homosexualidad.

6.¿Tenía vínculos con grupos terroristas?

Abdelouahab Taib no era especialmente religioso. Al menos, eso aseguran sus amigos y familiares. Fuentes policiales, no obstante, señalan que en su ordenador se encontraron algunos archivos relacionados con Al Qaeda y el Estado Islámico. Los investigadores no se atreven a descartar por el momento la hipótesis de una radicalización exprés.