En vivo | Felipe VI recibido al grito de "viva el Rey" y "no estás solo"

Los presidentes Quim Torra y Carles Puigdemont, en una entrevista conjunta en El Matí de Catalunya Radio, han exigido saber "el vínculo del imán de Ripoll con el CNI". Puigdemont ha criticado que los Mossos d'Esquadra no tuvieran ningún aviso sobre el imán Es-Satty y que no haya habido voluntad política para investigar los vínculos entre este y el CNI.

"¿Por qué esta información vital se ocultó a la policía catalana? La policía no tenía la información, y lo debería haber tenido. Si no tiene las herramientas adecuadas no podemos prestar el servicio debido en un derecho fundamental en democracia, que es la seguridad," ha dicho.

Torra ha exigido "toda la información disponible", ya que es esencial que la ciudadanía conozca todo lo que pasó, por lo cual ha animado que se convoque cuanto antes mejor la Junta de Seguridad y ha reclamado que los Mossos tengan acceso a la Interpol.