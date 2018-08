Torra redobla el desafío: "No aceptaremos ninguna sentencia que no sea el archivo del 1-O"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha redoblado su envite al Gobierno y a la Justicia española asegurando que no aceptará "ninguna sentencia que no sea el archivo" de la causa abierta por la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Si previamente había asegurado, en una entrevista publicada este domingo, que no aceptaría "condenas de escarmiento", en declaraciones por la tarde en Josa de Cadí, durante una caminata por los políticos presos, ha subido la apuesta afirmando en declaraciones recogidas por elnacional.cat que "no aceptaremos sentencias de escarmiento ni ninguna sentencia que no sea el archivo de una causa injusta y eso lo quiero decir con toda solemnidad y con toda firmeza", .

"Cerrar y archivar farsas judiciales"

Hoy asumo el compromiso de Josa, que es que hemos de decir 'basta' a esta farsa judicial", ha afirmado Quim Torra, según informa el Departamento de Presidencia de la Generalitat.

"No podemos tolerar que políticos honorables, demócratas decentes, buenos hombres y buenas mujeres continúen en prisión", ha remachado el president.

También en declaraciones a los medios, el presidente de la Generalitat ha señalado: "No se trata de abrir más causas judiciales, se trata de cerrar y archivar las farsas judiciales que nos han llevado aquí donde estamos"."Es imposible que nuestros presos políticos tengan un juicio justo en España y no lo toleraremos", ha añadido.