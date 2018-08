Casado, en Algeciras con inmigrantes: "El efecto llamada existe y apuesto por un plan Marshall en África"

El líder del PP, Pablo Casado, está de visita en Algeciras y Ceuta para interesarse por la situación que sufren los inmigrantes recién llegados en patera al sur del país. Está previsto que se acerque hasta la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos, donde tendrá un encuentro con los efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado allí destinados.

A su llegada al puerto de Algeciras ha ido saludando uno a uno a un grupo de inmigrantes subsaharianos recién llegados a España. Les ha hablado en francés y en inglés, dándoles la mano.

"Las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez están produciendo un efecto llamada, tal y cómo he podido hablar con los inmigrantes. La política de inmigración no admite demagogia, se tiene que abordar desde la defensa de las fronteras y con cooperación en origen para que esas personas esclavizadas no se vean abocadas a una muerte segura", ha asegurado Casado.

El líder del PP ha insistido en que "yo también soy persona y me resulta dramático que en África haya tanta pobreza pero de nada sirve el populismo".

Por eso, Casado ha asegurado que "hay que controlar los flujos, como se hizo en la legislatura pasada, y darles un futuro más eficaz que ir a hacerse una foto en Valencia con el Aquarius el mismo día que llegaban otros barcos como ése en Algeciras. Apuesto por un plan Marshall en África".

Casado tiene previsto reunirse con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), y participar en una junta directiva del PP ceutí, además de realizar una ofrenda floral a la Virgen de África, patrona de la ciudad, ya que se están celebrando estos días las fiestas patronales.

La llegada a Ceuta de Pablo Casado supone la tercera visita institucional que se produce relacionada con la crisis migratoria, después de que este martes fuera el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y que este miércoles lo haga el director general de la Guardia Civil, Félix Azón.

El viaje a uno de los puntos más calientes este verano con la inmigración se produce tres días después de sus polémicas declaraciones en las que aseguró que "no puede ser populista" porque lo que se necesita es "un partido que diga claramente que no es posible papeles para todos".

"No es posible que España pueda absorber a millones de africanos que vengan a buscar un futuro mejor en Europa", aseguró Casado.