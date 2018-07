Podemos redobla la presión al Gobierno para que investigue 'las cintas de Corinna'

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende cerrar cuanto antes el caso de las cintas de Corinna que compromete gravemente a Juan Carlos I. Pero el socio prioritario del Ejecutivo no está por la labor de enterrar este escándalo. Unidos Podemos redobla la presión. Y lo hace tanto insistiendo en la necesidad de crear una comisión de investigación en el Congreso como preguntando al Ejecutivo por los pormenores de este turbio asunto desvelado por EL ESPAÑOL.

El diputado de En Comù Podem Joan Mena ha registrado en el Congreso varias preguntas para que el Gobierno responda por escrito si va a investigar la reunión entre el excomisario José Manuel Villarejo y la examante del Rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En concreto, el parlamentario quiere saber si, tal y como declaró este jueves en sede judicial el polémico policía, actuó en dicho encuentro como enviado del Estado.

Las tres preguntas registradas

Una de las preguntas de Mena, adelantadas por Efe, es esta: "¿Tiene previsto el Gobierno investigar si, como afirma el excomisario, había un mandato del anterior gobierno para reunirse con Corinna zu Sayn-Wittgenstein?". El diputado de En Comù quiere saber si el Gobierno del PSOE tiene intención de "esclarecer si el anterior Ejecutivo, comandado por Mariano Rajoy y Soraya Sáez de Santamaría, solicitó o autorizó" la reunión entre la examante de Juan Carlos I y Villarejo.

Además, Mena reclama al Gobierno que explique qué mecanismos piensa utilizar "para garantizar el derecho a conocer la verdad" que tienen los españoles. Tres preguntas a las que el Ejecutivo del PSOE debería responder por escrito.

"Es regeneración democrática"

Esas preguntas parlamentarias no son la única iniciativa de Unidos Podemos para esclarecer el contenido de las cintas de Corinna. Porque días atrás el grupo parlamentario solicitó en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I. Una iniciativa respaldada por ERC, PDeCAT, Compromís y PNV.

El Gobierno no quiere hacer casus belli de este asunto. En el PSOE y en el PP se dan por satisfechos por las explicaciones que dio este miércoles en el Congreso el director del CNI, Félix Sanz Roldán. Los socios de Sánchez piensan exactamente lo contrario. Por ello, este jueves la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó una vez más al PSOE que apoye la comisión de investigación.

"Los millones de ciudadanos que respaldamos la moción de censura no entenderíamos que no se apueste por una medida de regeneración democrática como esta", afirmó Belarra. "Nuestro país se merece saber si el rey emérito es o no un defraudador", agregó. No parece que el Gobierno del PSOE vaya a dejarse convencer.