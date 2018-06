Rajoy, en su vuelta al trabajo: "No estoy nervioso. He trabajado muchas veces en mi vida"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha llegado tarde 48 minutos al primer día de su vuelta al trabajo como registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante). "Vuelvo a donde estaba", ha señalado el todavía presidente del PP.

Debido al retraso, y ante la acumulación de numerosos curiosos a las puertas del Registro de la Propiedad de Santa Pola, una mujer que esperaba a hacerle una foto ha señalado en tono jocoso: "Este señor se ha equivocado de pueblo".

Rajoy ha llegado a su nuevo puesto de trabajo, el mismo que abandonó hace 28 años, a las 9.48 horas, cuando su horario en el registro es de nueve de la mañana a cinco de la tarde.

Cuestionado sobre el próximo congreso del PP en el que se dirimiría quién es su sucesor al frente del partido, Rajoy ha asumido la nautralidad, al menos de forma pública, al señalar que su posición no es relevante y que es la hora de que hable la militancia.

"No estoy nervioso por mi primer día de trabajo. He trabajado muchas veces en mi vida", ha reconocido Rajoy al volver a un puesto que no pisa en 35 años. "Hace mucho que no hago esto pero no pasa nada".

"Me voy, pero la vida continua", ha afirmado justo antes de cruzar la puerta de cristal que le ha devuelto a la vida que dejó en 1990. Al cerrarse, le ha dado un portazo a su pasado como político.