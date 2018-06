Marlaska quiere quitar las concertinas de acero de las vallas de Ceuta y Melilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que su voluntad es retirar de las vallas de Ceuta y Melilla las concertinas y que pedirá un informe para ver qué otras medidas pueden sustituirlas.

"Haré todo lo posible porque puedan retirarse las concertinas de nuestras fronteras. Hay que trabajar en origen, por ejemplo, nunca llegar al extremo de las concertinas", ha aclarado el ministro.

Grande-Marlaska ha hecho este anuncio en una entrevista en Onda Cero, donde ha reconocido que "no es aceptable" ver a personas saltando la verja y que el estudio de su retirada será una de sus primeras decisiones.

Las concertinas en la valla de Melilla.

Esta decisión no supone eliminar los controles. "Si estamos hablando de solidaridad, como he dicho controlando los flujos migratorios, que lo uno no quita lo otro, hay que ver el respeto a la dignidad de las personas", ha insistido el ministro.

La apuesta del Ministerio del Interior es el trabajo en origen pero "si esas personas ya están al lado de la valla, creo que es algo razonable".

Asimismo, ha señalado que el tratamiento a los inmigrantes del Aquarius que están siendo trasladados a España será el mismo que el que se da a los que llegan por pateras a nuestro país.

Son muchos los migrantes que han resultado heridos con cortes producidos por las concertinas al intentar saltar la valla. El caso más sonado es el de Sambo Sandiako, un senegalés de 30 años que se desangró, en marzo de 2009, tras seccionarse una arteria principal en la axila con el alambre de cuchillas.

Traslado de los políticos presos a Cataluña, tras la sentencia

Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado también que se traslade a prisiones de Cataluña a los exconsejeros y líderes del 'procés', una vez conocida su sentencia, si así lo autoriza el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. "Si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil", ha asegurado.

En declaraciones a Onda Cero, Grande-Marlaska ha recordado que Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior sólo deciden directamente sobre el traslado de presos cuando hay sentencia, y este no es el caso de Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas procesados y encarcelados provisionalmente, a la espera de juicio, por los delitos de rebelión, sedición o malversación.

"Cuando son presos provisionales están a disposición del órgano judicial, por eso están en cárceles próximas a donde está el órgano judiciales porque mañana le pueden citar a declarar, notificar algo personalmente y no se pueden hacer traslados de un día para otros", ha argumentado el ministro.

Grande-Marlaska ha insistido en que se "se podría y se debería evaluar" un traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas en prisión provisional para facilitar su vida familiar, pero siempre que el juez haga constar que "no hay inconveniente".