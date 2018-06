Borrell: "La sociedad catalana está al borde de un enfrentamiento civil"

V. C.

El nuevo ministro de Exteriores ha llamado a rebajar la tensión en la sociedad catalana, porque "está al borde de un enfrentamiento civil".

En una entrevista en laSexta, también se ha referido a la posición del nuevo Govern. "Estoy leyendo el libro de (Quim) Torra que dice que Cataluña es una colonia y esta ocupada desde 1714. Dice el que hay que jugar la carta de Kosovo, conseguir que en Cataluña sea parecido y obligue a la comunidad internacional a actuar. Es un planteamiento preocupante, no quiero para mi país nada parecido a eso".

"He visto cómo el prestigio de España ha caído por la propaganda independentista, hay que responder a eso", ha continuado el ministro. La primera obligación de un Gobierno, ha dicho, es mantener la integridad territorial del Estado.

Póker con garbanzos

Borrel se ha referido también a unas declaraciones de la exconsejera Ponsatí, que en una entrevista publicada este domingo afirmaba que la declaración de independencia de octubre fue un farol. "Ahora dicen que jugaban al póker e iban de farol. La próxima vez, que jueguen con garbanzos y no con el país", le ha espetado Borrell.

"Nunca he dicho que haya que desinfectar a los catalanes, me refería a las heridas. La propaganda independentista lo tergiversó. Sanear hubiera sonado menos agresivo, no tengo inconveniente en retirar la palabra 'desinfectar' si es inconveniente", ha afirmado, en referencia a unas declaraciones en diciembre que despertaron la ira en filas independentistas.

Sobre su papel en el nuevo Gobierno de Pedro Saánchez, asegura que no se siente el "ministro de asuntos catalanes, sino el de los españoles que viven en el exterior".

"Hay que cambiar la ley de voto rogado de 2011, desde entonces hemos pasado del 30% al 5% de participación electoral de los españoles en el extranjero", ha concluido.