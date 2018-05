Los 11 puñetazos de Abalos al rostro de Rajoy: “Llegaron al poder de forma delictiva”

La intervención en la moción de censura de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y encargado de presentar los motivos, ha sido una enmienda al PP por su corrupción y la sentencia del caso Gürtel, conocida hace exactamente una semana.

1. Rajoy debería haber dimitido. "No ha tenido la decencia política de al menos dimitir", ha afeado Ábalos, que aseguró que el jueves pasado, cuando se conoció la sentencia, el PSOE guardó silencio. "Algunos pensaron que no teníamos nada que decir", ironizó. Pero, en realidad, lo que quería el PSOE era "un gesto" del PP, una petición de perdón o asunción de responsabilidades. Pero no llegó. En vez de eso, la "negación" de la realidad.

2. Con el Código Penal actual, estarían condenados por corrupción. El encargado de explicar los motivos de la moción de censura ha levantado un gran revuelo en el PP al decir la sentencia del caso Gürtel "condena por primera vez a un partido político por corrupción". El fallo no implica una condena penal, sino civil y a título lucrativo, pero según Ábalos, "se les ha condenado civilmente y no penalmente simplemente por la fecha en la que se cometieron estos actos".

3. Un Gobierno manchado por su líder. "Ha hundido hasta limites insospechados la dignidad de la sede popular", ha dicho Ábalos, porque ha motivado una moción de censura no sólo por las medidas de su Gobierno, sino por algo previo, la dignidad de aquellos que ostentan la responsabilidad de gobernar.

4. Compitieron dopados en las elecciones. Ábalos ha recordado que, al enriquecerse el PP como partido, "financió ilegalmente campañas electorales". "Hay elecciones que no deberían haber ganado", ha dicho el número tres del PSOE, porque "las ha financiado con la caja b".

5. "Llegaron al poder de forma delictiva". Según el socialista, lo que está en cuestión es la propia fuerza parlamentaria popular, que si tiene la dimensión actual es precisamente por el enriquecimiento ilegal que le ayudó a financiar la campaña. "Eso sí es llegar al poder de cualquier forma", incluso "de forma delictiva".

6. Se hicieron millonarios en plena crisis. "Mientras familias sufrían la crisis otros se hacían millonarios", explicó Ábalos en referencia a la recesión que España ha vivido durante años y que coincidió con el enriquecimiento o el disfrute de los beneficios de la corrupción. Mientras, los españoles sufrían "un sacrificio en forma de precariedad, devaluación salarial" o "recorte de derechos".

7. La ostentación y "bodas imperiales" de Aznar. El PP no sólo se enriquecía ilegalmente sino que la actitud del PP ha sido de ostentación. "Ustedes hacían ostentación en celebraciones y bodas imperiales que quedan para la historia", ha dicho en probable referencia a la boda de la hija de José María Aznar, en el Escorial, un evento internacional al que acudieron muchos de los hoy implicados y condenados por casos de corrupción.

8. El hundimiento del PP en las encuestas. "Sus propios electores no se merecen este espectáculo", ha dicho Ábalos en una clara referencia a los votantes del PP, que están abandonando a su partido con un claro beneficiario: Ciudadanos.

9. La obstrucción de la Justicia. Según el PSOE, el PP ha obstruido la acción de la Justicia, destruyendo discos duros como los del ordenador del extesorero Luis Bárcenas, o intimidando a los jueces y acusándolos de prevaricación.

10. Se ríen de la sentencia. Ábalos ha estallado contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá cuando advirtió la reacción del banco del Gobierno a su discurso. "¡El ministro de Justicia no se puede reír de una sentencia de la Audiencia!", ha clamado. "Si a ustedes no les motivara risa, si comprendieran la gravedad de la situación, yo no estaría aquí defendiendo esta moción".

11. Utilización de las instituciones. Ábalos ha afeado al PP que utilice el Senado, donde tiene mayoría absoluta, para una comisión en la que ajustan cuentas con sus rivales políticos. "En esta comisión sólo se investiga a todos aquellos que molestan al PP", especialmente a los rivales políticos, según el socialista.