El Gobierno elude responder a Cs sobre sus próximos pasos en Cataluña a la espera de los votos del PNV

“¿Qué actuaciones tiene previsto el Gobierno ante el desafío a la democracia en Cataluña?” La pregunta oral al Ejecutivo registrada la semana pasada por la senadora territorial catalana Lorena Roldán quedará pendiente de respuesta en la sesión de control de este martes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asumido la contestación de esta pregunta, pero no comparecerá este martes en la Cámara Alta por razones de agenda. La postergación en las contestaciones a la oposición no es algo extraordinario, pero a Cs no le ha pasado inadvertido que la aclaración parlamentaria de las actuaciones previstas en Cataluña quede pendiente la misma semana que se vota en el Congreso la aprobación de las cuentas públicas.

“Es preocupante que el Gobierno no quiera afrontar el problema del separatismo en Cataluña y es curioso -matizan fuentes del partido de Albert Rivera- que esto ocurra la misma semana que está prevista la aprobación de los Presupuestos, que dependen del voto de los cinco diputados del PNV”.

La dirección nacionalista, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), acordó el lunes que esperará “al último minuto” para decidir su voto sobre las cuentas públicas porque mantienen como “objetivo prioritario de su acción política” la desactivación del 155 en Cataluña por considerarlo "injusto e involutivo". Además ha anunciado que dedicará sus "mejores esfuerzos políticos en los próximos días" a conseguir este objetivo.

El PNV impone suspense

El suspense del PNV sobre el sentido final de su voto da argumentos a Cs, que lleva semanas advirtiendo de que Rajoy prefiere mirar hacia otro lado, por muchas que sean las las provocaciones de Quim Torra con tal de sacar adelante los Presupuestos para tratar de asegurarse así la viabilidad de la legislatura.

El Gobierno no ha publicado la designación de los políticos presos Jordi Turull y Josep Rull, y de los fugados Toni Comín y Lluís Puig, como consejeros del nuevo Govern, lo que supone prolongar el 155. Sin embargo, el partido de Albert Rivera entiende que frente al separatismo no se puede ir a rebufo.

Así la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este lunes a Mariano Rajoy que "no vaya a remolque" de Quim Torra y "que tome la iniciativa en Cataluña". No está garantizada la legalidad ni de la suspensión del nombramiento de los citados porlíticos catalanes, que mantienen intactos sus derechos políticos mientras no estén procesados, ni de si el Gobierno puede aprobar otro 155 de carácter preventivo como quiere Cs.