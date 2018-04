Errejón desautoriza a Espinar y deja en el aire su candidatura para liderar Podemos Madrid

La tensión interna de Podemos vuelve a aflorar en Madrid. El exnúmero dos del partido morado Íñigo Errejón ha mostrado este jueves sus discrepancias con el sistema de elección de primarias que propone el secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, del sector afín a Pablo Iglesias. Y ha llegado a dejar en el aire su candidatura si no se llega a un acuerdo para el sistema de primarias y la lista electoral.

El Consejo Ciudadano Autonómico de Madrid decidía este miércoles convocar unas primarias para liderar Podemos en las elecciones de 2019. Fuentes de Podemos explicaban después que sería un sistema de "primarias a dos tiempos", en el que se votaría primero quién es el candidato y después quiénes conforman la lista que dicho candidato liderará.

Este jueves, en el Congreso de los Diputados, Errejón mostraba su disconformidad con ese sistema de elección. Este diario ya informó de que dicho sistema generaba dudas entre los errejonistas. Pero el propio exnúmero dos de Podemos ha afirmado que confía en que "haremos las cosas bien" y en que habrá "un acuerdo" al respecto para presentar "un proyecto serio".

En otras palabras, las diferentes familias de Podemos todavía están negociando en Madrid para articular un sistema de votación de primarias y, por ende, una candidatura que sean de consenso. Pero, si no hay ese consenso, puede que Errejón dé un paso atrás. Eso sí, el exnúmero dos ha remarcado una y otra vez su convencimiento de que habrá acuerdo.

Más en concreto, cuando se le ha preguntado su opinión por este sistema de primarias, Errejón ha dicho que "eso no es una decisión, va a depender del acuerdo, ayer se dio un primer paso y se fijó un plazo temporal". "Vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer las cosas bien, vamos a presentar un proyecto serio; y un proyecto serio es uno en el que la persona que encabeza el equipo, el proyecto y los términos van de la mano", ha agregado.

Cuando se le ha vuelto a preguntar por el hecho de que Ramón Espinar diera por segura la utilización de ese sistema de primarias, ha contestado que "estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien, vamos a ser capaces de presentar una alternativa seria".

Por último, a Errejón le han preguntado que, de no hacerse "las cosas bien", se corría el riesgo de que no fuera candidato. "Es que en realidad ni lo contemplo, porque nunca lo hemos hecho así, nunca lo hemos separado; yo he recibido un encargo que es construir un proyecto entero".

Por último, Errejón ha reclamado que en Podemos "dejemos de hablar de nosotros mismos" para "construir un proyecto" que derroque al PP de Cristina Cifuentes en Madrid.