Sáenz de Santamaría: "Las rondas de Torrent empiezan a parecer una reposición de 'Verano Azul'"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este sábado a los independentistas que Cataluña "no es un juguete", al tiempo que ha considerado que las rondas del presidente del Parlament, Roger Torrent, "cada vez se parecen más a una reposición de 'Verano Azul', con los mismos capítulos y los mismos personajes".

Así se ha pronunciado la vicepresidenta durante el coloquio del panel 'España: Un gran país' que ha moderado la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, en la Convención Nacional que el partido celebra este fin de semana en Sevilla, y en la que también han intervenido los ministros de Fomento y Educación, Cultura y Deportes, Íñigo de la Serna e Íñigo Méndez de Vigo, respectivamente; el vicepresidente del grupo Popular Europeo, Paulo Rangel; y el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol.

Aplicar el 155 "no fue fácil"

Sáenz de Santamaría ha explicado que aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña "no fue una tarea políticamente fácil", mientras que ha afeado a los independentistas que digan que "el juguete es mío o, si no, lo rompo". "Cataluña no es un juguete, es una nación, una comunidad autónoma que es mucho más que el independentismo", ha apostillado antes de explicar que el Ejecutivo de Rajoy aplicó el 155 al objeto de "reponer la convivencia y la legalidad".

Así las cosas, ha defendido que en Cataluña debe conformarse un gobierno "que trabaje dentro de la ley", toda vez que ha lamentado que Ciudadanos no haya hecho valer que ganó las elecciones catalana pues eso ha provocado "que la gente siga pensando que las ganó Carles Puigdemont, cuando no es así, el nacionalismo no tiene la mayoría de los votos en Cataluña".

"Los mismos capítulos y personajes"

"La vía de la ilegalidad está cegada porque está ahí el 155", ha agregado la vicepresidenta, quien ha urgido a formar un gobierno dentro de la normalidad y que trabaje para todos los catalanes.

En la misma línea, y al hilo de la cuarta ronda de contactos que ha emprendido Torrent para proponer un candidato a la investidura en el Parlament, Sáenz de Santamaría ha considerado que "cada vez se parecen más a una reposición de 'Verano Azul', los mismos capítulos y los mismos personajes". "Hace falta un presidente para todos los catalanes que gobierne dentro de la ley, que escuche a todos" también a quienes no son independentistas y son igual de catalanes, ha apostillado.