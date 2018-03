Albert Boadella y su esposa residen desde hace 35 años en Jafre, un pequeño pueblo de Girona. En las últimas semanas el matrimonio ha padecido dos ataques: una pintada a la entrada de la localidad -"Boadella, lárgate"- y el lanzamiento de varias bolsas de basura a su jardín. No son las primeras agresiones y puede que no sean las últimas. En conversación con EL ESPAÑOL, el dramaturgo explica que "hace 35 años, cuando llegamos, todos me saludaban, pero ahora el 90% de la gente de aquí me odia".

Al conocer las pintadas contra Boadella en Jafre, el grupo de periodistas Pi i Margall convocó una manifestación a favor de la libertad de expresión que transcurrirá por las calles de la localidad el próximo sábado. Será una marcha silenciosa y, al final, Mariana Boadella, hija del dramaturgo, leerá un manifiesto. Su padre no da demasiados detalles sobre el discurso, pero sí adelanta que "supongo que recordará que a los 7 años llegó aquí y jugaba con los niños del pueblo".