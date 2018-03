El Gobierno vasco propone una ayuda para cubrir las excedencias de paternidad de tres meses

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha anunciado en el Parlamento Vasco que va a promover la modificación del decreto sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, para introducir una prestación económica para la cobertura de las excedencias por paternidad, durante un periodo de tres meses, antes de que el hijo/a cumpla un año, que no coincida en el tiempo con el permiso materno, y con una cuantía equivalente al 100% de la base de cotización.

Artolazabal ha dado a conocer esta propuesta en el pleno monográfico que está celebrando este miércoles el Parlamento Vasco, a propuesta de EH Bildu, sobre la política familiar y el desafío demográfico.

Según ha explicado, esta propuesta es una medida alternativa a los "reducidos permisos" estatales de paternidad y que se suma a la ya anunciada del Gobierno Vasco con la que se quiere equiparar la duración de permisos por parentalidad de los funcionarios dentro de la pareja.

Con la propuesta anunciada este miércoles por la consejera, se plantea introducir "gradualmente" una ayuda para la cobertura de las excedencias por paternidad, durante un periodo de doce semanas, en los doce meses posteriores al nacimiento, que no coincida en el tiempo con el permiso materno. La cuantía será la equivalente al 100% de la base de cotización.

La consejera ha explicado que esta iniciativa, "junto con el impulso de los programas destinados a trabajar el apego, la parentalidad positiva y la resiliencia", necesitará de "otros cambios paralelos" en el sistema de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral "para evitar, en la medida de lo posible, la salida de la mujer del mundo laboral, situación que se viene produciendo en la actualidad, con lo que ello significa en el aumento de la desigualdad de género y de la brecha salarial".

REFORMA DE LA RGI

En su intervención Artolazabal también ha avanzado que propondrá, en la reforma de la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social, medidas que permitan mejorar el tratamiento que se da a las unidades familiares con menores a cargo en el marco de las AES y de la RGI.

Entre ellas, ha avanzado que se encuentra la reducción del periodo mínimo de empadronamiento a dos años en el caso de familias con menores a cargo para la percepción de la RGI; el incremento del complemento actualmente existente para familias monoparentales en el marco dela RGI; y el establecimiento de un complemento en el marco de la RGI en el caso de personas víctimas de violencia en el ámbito familiar.

Con el fin de fomentar la adquisición de "habilidades parentales para la crianza, el vínculo y el apego seguro", y para ofrecer a las familias apoyo en situaciones de dificultad, además de otros programas de parentalidad positiva, en el marco del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria el departamento de Empleo y Políticas Sociales impulsará "un programa piloto de apoyo a madres gestantes jóvenes, orientado a madres primerizas menores de 25 años con factores de riesgo --monoparentalidad, riesgo de exclusión social, o bajo nivel formativo--".

Por otro lado, ha indicado que propondrá una "reflexión", junto con las Diputaciones Forales, sobre si la actual fórmula mixta de ayudas directas y deducciones fiscales es "la más apropiada" para la consecución del fin propuesto o si, por el contrario, existen otras que contribuyan de manera más armónica a la consecución de los objetivos del IV plan de apoyo a las familias e infancia.

Hasta la formación de ese grupo de trabajo, Artolazabal ha anunciado que seguirá "incidiendo en la mejora de las prestaciones económicas dirigidas a las familias con hijas e hijos" y ha recordado que está en proceso de trámite la modificación del decreto 30/2015 de 17 de mayo, de ayudas económicas de apoyo a las familias con hijas e hijos a cargo, para ampliar de dos a tres anualidades la ayuda a percibir por la segunda hija o hijo.

En su intervención, la consejera ha recordado que las tasas de natalidad en Euskadi son "las más bajas del Estado", lo que significa que una apuesta por las ayudas económicas a las familias con hijas e hijos "no es suficiente para que nuestra ciudadanía tenga las hijas e hijos que desee".

LOS GRUPOS

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha destacado que han llevado este debate a la Cámara porque estamos ante "un reto de grandes dimensiones" algo que comparten con el lehendakari pero cree que pero que este reto "tiene más que ver con el buen vivir que con la natalidad; con equilibrios y desequilibrios; con romper con un sistema injusto y con transitar hacia otros modelos". "Tiene que ver con restablecer nuevos equilibrios entre el trabajo productivo y el reproductivo. Tiene que ver con lo que ya dejamos claro las mujeres el 8 de marzo", ha defendido.

Desde el PNV, Aitor Urrutia ha asegurado que la baja natalidad "no tiene una sola causa y, por lo tanto, no existe una fórmula mágica para resolverla" y ha defendido que la intervención pública en este ámbito "no debe centrarse en las consecuencias sociales de la natalidad, sino en los derechos y el bienestar de las personas".

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guantxe ha afirmado que en la actualidad, "tener hijas e hijos en Euskadi te empuja a riesgo mayor de pobreza, hace que tu vida sea más precaria, más difícil y menos vivible", por lo que cree que antes de discutir sobre "qué políticas creemos que tenemos que implementar para que la gente tenga más hijos, deberíamos hablar de cuál es el problema de las que ya están aquí".

La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha propuesto no situar el debate en "una cuestión de ayudas, al asistencialismo y al paternalismo, al mero fomento de la natalidad", sino que cree que se debe abordar "cambio de paradigma" porque las políticas vigentes "están demostrando que no se tienen hijos por recibir un dinero a cambio".

La parlamentaria del PP Laura Garrido ha advertido de las consecuencias que va a tener en el futuro la situación demográfica actual en la economía vasca y ha criticado que las políticas de familia impulsadas por el Gobierno Vasco en los últimos seis años han sido "poco realistas y poco ambiciosas" porque "está instalado en la más absoluta autocomplacencia"