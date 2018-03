El 8-M dispara el debate: del "basta ya de violencia machista" al "no somos víctimas"

El debate está en la calle, en las redes sociales y en los grupos de Whatsapp. Y, sobre todo, está en la mente de miles de mujeres que tienen que decidir si este jueves, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, van a la huelga, paran su trabajo durante algunas horas o hacen caso omiso de las reinvidicaciones feministas. La mayoría parece inclinarse por el "basta ya de violencias machistas" que defiende el manifiesto de la Comisión 8M -organizadora de la huelga-, aunque también se ha presentado un manifiesto de féminas que aseguran que "no somos víctimas".

La Comisión 8M, de la que forman parte numerosos colectivos feministas de toda España, organiza la huelga general de este jueves. Los sindicatos se han sumado a esta convocatoria, pero en diferente medida. Mientras CNT y CGT defienden una huelga de 24 horas, UGT y Comisiones Obreras han convocado paros de dos horas por turno de trabajo (de 11.30 a 13.30 por la mañana, de 16.00 a 18.00 por la tarde y las dos primeras horas de los diferentes turnos de noche). En cuanto a los partidos, PP y Ciudadanos se oponen a la huelga, Podemos la secunda en su totalidad y el PSOE apoya los paros parciales.

Pese a esa división entre los sindicatos y los partidos, casi 600 entidades sociales de todos los ámbitos, desde el educativo, sanitario, cultural hasta el del ecologismo, el de las ONG y el vecinal han mostrado su apoyo a la huelga feminista convocada para este Día Internacional de la Mujer, tal y como informaba Efe este miércoles. Si el apoyo a la huelga se midiese por la actitud en redes sociales, parece que hay más mujeres dispuestas a sumarse a la huelga, dado que el hashtag #el8demarzoyoparo era el principal trending topic en Twitter durante la jornada previa.

Dos visiones y dos manifiestos

En los últimos días se han publicado diversos manifiestos sobre la huelga feminista de este 8 de marzo. Dos destacan por encima del resto porque son opuestos. El primero de ellos es el texto de la Comisión 8M. Las organizadoras de la huelga en España gritan "Basta" ante "las violencias que nos atraviesan". Y se refieren, entre otras cosas, a "las violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, que vivimos las mujeres sea cual sea nuestra edad y condición".

El manifiesto -al que se han adherido centenares de asociaciones, como se ha dicho, y miles de personas a título particular- generó críticas provenientes del centro derecha porque se hacen referencias a otros asuntos como la Guerra Civil o los recortes.

Frente al texto de la organización convocante, este martes se publicó en el diario El País el manifiesto "No nacemos víctimas", suscrito por 28 mujeres, entre ellas la eurodiputada de UPyD Teresa Giménez Barbat -primera firmante-, la exdiputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo o la expresidenta de los populares vascos María San Gil.

En dicho texto, se critica con dureza a "una corriente de opinión supuestamente feminista que pretende hablar en nombre de todas las mujeres, imponerles su forma de pensar y retratarlas como víctimas de nacimiento de lo que llaman el heteropatriarcado" y se insiste en que "la gran mayoría de las mujeres en España somos libres para elegir carrera profesional, trabajo y tipo de vida", al contrario de lo que ocurre en otros lugares del mundo.

Dos testimonios opuestos

En conversación con EL ESPAÑOL, Teresa Giménez Barbat, primera firmante del texto "No nacemos víctimas", afirma que se trata de palabras "políticamente incorrectas" pero que reflejan que "no coincidimos con el espíritu de los manifiestos que se han publicado estos días, porque algunos mezclan churras con merinas y tienen un espíritu agresivo y acusador hacia el sexo opuesto".

La eurodiputada, que habla a título personal y no como portavoz de las firmantes, explica que "naturalmente hay machismo y lo vamos a combatir", pero insiste en que las mujeres "en España estamos mejor que en el resto de Europa y mucho mejor que en otros países, como dice el manifiesto". Y expone que este 8-M "no vamos a hacer huelga" porque es un día para "festejar con alegría y sin agresividad todo lo que ya hemos alcanzado".

Sofía Castañón, responsable de Igualdad y Feminismo de Podemos, tiene una opinión opuesta. Explica que el partido morado lleva apoyando el proceso de elaboración de esta huelga "desde abril de 2017", afirma que "todas las mujeres están interpeladas" con esta convocatoria y asegura que "la realidad nos da motivos en cada momento" para participar en ella.

A su juicio, "2018 es el año de las mujeres porque la reivindicación de nuestros derechos se han transversalizado y hegemonizado". Y, prueba del éxito de la huelga, es que "estos días no se habla de otra cosa, incluso ni se habla de Cataluña". Respecto al manifiesto de "No nacemos víctimas", la dirigente de Podemos invita a las firmantes, "que quizás firman desde el privilegio", a "reflexionar" porque "que algo no te ocurra a ti no quiere decir que no esté ocurriendo a otras mujeres". Y recuerda que "hay que ser consciente de lo que ocurre aunque no te pase a ti", ya que "en España se mata a mujeres, se viola a mujeres (una cada 8 horas), hay una brecha salarial del 24% o una brecha de pensiones del 50%".