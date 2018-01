Así es el nuevo vídeo de Tabarnia contra el secesionismo catalán

La cuenta oficial de Tabarnia, la provincia entre Barcelona y Tarragona que reclama su independencia de la supuesta república independiente de Cataluña, ha publicado un vídeo en el que contrapone los mensajes de los soberanistas frente al de los de los no secesionistas.

Pedimos A TODOS LOS ESPAÑOLES que en los próximos días se pongan de avatar en sus perfiles la bandera de #Tabarnia para demostrar a los indepes que HA EMPEZADO UNA NUEVA ETAPA y que toda España está con nosotros. En whatsapp, facebook, twitter, instagram, telegram... ¡vamos! 😀 pic.twitter.com/KbumMjYQ0U — Tabarnia Oficial (@Bcnisnotcat_) January 14, 2018

Con la canción de 'Hello, Goodbye' de los Beatles de fondo, una secuencia de gráficos y lemas pretende demostrar que hay que decir adiós a 1714 para decir hola a 2018 que apuesta por el humor para defender la unidad de España frente a los defensores del independentismo.

Además, piden "A TODOS LOS ESPAÑOLES que en los próximos días se pongan de avatar en sus perfiles la bandera de Tabarnia".

En el vídeo que dura 2,20 minutos, también se muestra con datos que hubo más porcentaje de voto no independendistas que independentista en las últimas elecciones catalanas.

No faltan frases irónicas como 'This is not serious' ('Esto no es serio') o 'Populism creates enemies' ('El populismo crea enemigos') y sobre todo mensajes de amor a Europa y al resto del mundo. "Cambia de vecino", propone.