La Junta Electoral considera "partidistas" las banderas catalana y española porque las utiliza Cs

Utilizar mucho las banderas de España y de Cataluña puede hacer que se puedan considerar partidistas y, por lo tanto, deben desaparecer de los edificios públicos salvo en los lugares en los que la ley obligue a colocarlas.

La Junta Electoral ha ordenado a Ciudadanos retirar esas dos enseñas, colocadas dentro de sus despachos en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), pero visibles desde la calle. La formación, que en el municipio lidera Dimas Gragera, ha procedido en el momento en el que ha conocido la resolución, según informa el concejal a este periódico.

Las banderas son las oficiales, no incluyen el logotipo o el nombre del partido y se colocaron una al lado de la otra en septiembre. Este domingo, el Ayuntamiento donde es alcaldesa Núria Parlon, una de las dirigentes con mayor peso en el PSC, exigió al partido naranja por e-mail la "retirada inmediata" al considerar que podrían ser consideradas "partidistas". En el mismo escrito y con los mismos argumentos requirió a la CUP que retirase el lazo amarillo en apoyo de lo que los partidos independentistas consideran "presos políticos".

El Ayuntamiento hizo esa exigencia con arreglo a una resolución de la Junta Electoral Central de principios de diciembre. Ciudadanos no estaba de acuerdo y replicó que no las retiraría hasta que recibiese un requerimiento oficial, ya que se trata de dos banderas oficiales, que también se muestran en el mástil oficial del Ayuntamiento y que, por lo tanto, son de todos, no sólo de un partido.

Vista de la fachada del Ayuntamiento, donde según la Junta Electoral figuraba el corazón de Cs. Twitter / Núria Parlon

Ante la negativa, el Ayuntamiento de Santa Coloma denunció a Ciudadanos ante la Junta Electoral de zona. Este viernes, el organismo que vela por la neutralidad electoral le dio la razón al consistorio socialista.

Parlon lo celebró en Twitter arremetiendo contra la "chulería" de Albert Rivera y su partido por atreverse a colgar en sus despachos con vistas a la calle la bandera oficial de España y la de Cataluña, algo que para ella persigue "fines electoralistas". "Las vuestras no se quedan, las de todos, sí", escribió Parlon. Las de unos y otros son, en realidad, exactamente las mismas.

La Junta Electoral y el "corazón" de Cs

La resolución de la Junta Electoral de Barcelona puede recurrirse, algo que Ciudadanos hará, según informan fuentes del partido. "Ciutadans confunde la legitimidad de la bandera de España y la de Cataluña, que nadie pone en duda, con que su exhibición pueda ser utilizada como un símbolo partidista".

¿Cómo un símbolo de todos, que ondea en el mástil oficial del Ayuntamiento, puede considerarse partidista, de Ciudadanos, si se coloca tan solo unos metros más allá? El argumento de la Junta Electoral es que "en esta campaña electoral y en otras muchas actuaciones del partido Ciutadans se utiliza como símbolo un corazón donde están pegadas la bandera de España y la de Cataluña, teniendo debajo la de la UE". Según el organismo, al colocarse una al lado de la otra, "inexorablemente lleva a identificarse" con el corazón de Ciudadanos.

¿Dos banderas verticales conforman un corazón?

Sin embargo, las banderas de los despachos de Ciudadanos no forman un corazón, que Cs fácilmente podría haber colocado si así lo hubiera querido.

El corazón que utiliza Ciudadanos, en un acto de Inés Arrimada de este viernes. Cs / Twitter

De las tres banderas del logotipo sólo figuran dos, ya que falta la de la Unión Europea. Por otra parte, la disposición de la bandera española era vertical en el despacho municipal, mientras que en el corazón es horizontal. Difícilmente alguien que mirase desde la calle podría advertir en dos banderas rectangulares colocadas en una ventana un corazón donde figuran tres.

"Hay que concluir que con la colocación que se hace de ambas banderas en la fachada del Ayuntamiento se puede obtener un rédito electoral", por lo que atentan "contra la neutralidad institucional", dice la Junta Electoral.