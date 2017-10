Mas a Rajoy: "Si lo que pretenden es una rendición humillante, no la tendrán"

El expresidente de Cataluña, Artur Mas, ha advertido a Mariano Rajoy que "si lo que pretenden es una rendición humillante y vergonzante, no la tendrán".

En una entrevista en TV3, Mas ha criticado la imposición de un plazo para la respuesta de Puigdemont al requerimiento del Gobierno, que tiene que estar en Madrid antes de las 10 horas del lunes: "Ahora los plazos no son la mejor compañía porque te ponen mucha exigencia".

Además el expresident ha explicado que unas elecciones constituyentes podrían ser la auténtica batalla que quieren abrir el resto de partidos mientras que el Govern debería de librar la del reconocimiento: "Si un estado se declara independiente pero no lo reconoce nadie y no puede actuar como tal, es una independencia estética. Y si no se tiene en cuenta el factor exterior, se pueden cometer errores".

El exlíder de Junts pel Si ha advertido que no es una cuestión de contestar sí o no al requerimiento de si declaró la independencia. "No es que el Parlament declarara o no la independencia, es que según la propia ley del Parlament -la ley del referéndum de autodeterminación aprobada el 6 de septiembre y que esa misma semana suspendió el Tribunal Constitucional- la independencia se decidió por parte del pueblo, en las urnas”.

Mas aclara que lo que ha legitimado esa opción es "la violencia del Estado el 1 de octubre" que, además, exonera al Govern de cumplir todas las garantías que tendría que haber en una consulta democrática: "Había unas garantías que no pudo cumplir el Govern por culpa de lo que hizo el Estado español. Era evidente que no estaban todas las condiciones absultamente limpias".