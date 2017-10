Trapero: "Es falso que estuvieran sitiados y no pudieran salir"

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, ha declarado ante la Audiencia Nacional que "es falso" que los agentes de la Guardia Civil y la Comitiva Judicial presente en el registro a la Conselleria de Economía "estuvieran sitiados y no pudieran salir".

"En todo momento, y la Guardia Civil lo sabe, se les dijo 'cuando quieran salir solo tienen que decírnoslo'. Pero no querían, argumentando distintos motivos: que no habían terminado, que tenían problemas técnicos", ha declarado a la audiencia según el documento al que ha tenido acceso Antena3.

El mayor acusó también a la Guardia Civil de no informar correctamente a la Comitiva Judicial: "Creemos que no trasladaron esta información a la Comitiva Judicial, sino que le dieron una versión completamente distorsionada, que estaba allí sitiada y no podía salir. Eso es falso. Confiábamos en que la Comitiva tenía conicimiento real de la situación. Y nos equivocámos", ha dicho.

Los registros se produjeron el pasado 20 de septiembre y muchos de los agentes permanecieron dentro de las instalaciones de la Consellería de Economía 24 horas, mientras varias decenas de ciudadanos protestaban a la entrada de la sede, impidiendo la salida de los agentes en seguridad.

El mayor defendió también que no se había montado un dispositivo para la seguridad de la Guardia Civil porque nadie avisó a los Mossos de los registros a la sede de la Conselleria de Economía.

"Nos enteramos de los registros por la televisión", testificó el mayor. Según el documento, Trapero garantizó que "pese a la tardanza de los avisos, se montaron los dispositivos", y que "durante todo el día" estuvieron en contacto con la Guardia Civil, precisando que hubo más de "30 llamadas entre un alto mando suyo[la Guardia Civil] y un alto mando nuestro [de los Mossos]".