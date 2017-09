Rajoy, en Barcelona y a 15 días del 1-O: "No habrá referéndum, no lo habrá"

"Lo digo con la misma serenidad que firmeza. No habrá referéndum. No lo habrá”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy a la Generalitat y a los defensores del independentismo que el referéndum de autodeterminación planteado para el 1 de octubre no se celebrará.

El presidente ha pronunciado, en calidad de líder del PP, un discurso ante la Junta Directiva del PP catalán en Barcelona unas horas después de que el Consejo de Ministros haya decidido controlar todos los pagos de la Generalitat.

"A partir de ahora, los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España”, dijo. Sus compañeros de partido no le dejaron terminar y prorrumpieron en aplausos puestos en pie.

Rajoy ha sugerido que esta decisión, sin precendentes en la democracia española, podría ser la primera de otras aún más contundentes. ""Nos van a obligar a lo que no queremos llegar"", ha dicho sin especificar si se refiere a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que evoca la suspensión de la autonomía de Cataluña.

Además, Rajoy ha felicitado a la Guardia Civil por requisar más de 100.000 carteles de propaganda de la Generalitat.

"El mundo a nuestro favor"

"Tenemos a nuestro favor al mundo. No tienen ni un apoyo, ni uno, fuera de aquí", añadió el presidente, dejando así patente la soledad de los independentistas en el plano internacional.

El tono empleado por Rajoy fue firme. No en vano, comenzó diciendo que está "sereno y en disposición" al tiempo que ha pedido fortaleza a su partido. "Nadie debe arrugarse en los próximos días”.