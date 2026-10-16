Sala de proyección durante la XI edición de Another Way Film Festival. Another Way

Una ruta nocturna con murciélagos en Alicante o cine por el planeta en Madrid: los planes ODS de la semana

Octubre cruza su ecuador y esta semana será difícil escoger entre museos, cine, paseos por la naturaleza y alguna que otra actividad bajo la luz de la luna.

Salir con un detector de ultrasonidos en busca de murciélagos, descubrir otro tipo de cine o recorrer casi cinco décadas de creación.

De Alicante a Madrid, una semana más, esta es la agenda vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los próximos días.

El mundo en la gran pantalla

Poster Another Way Film Festival. Cedida

Ir al cine suele hacernos desconectar del mundo durante un par de horas. Another Way Film Festival propone prácticamente lo contrario.

Del 20 al 25 de octubre, su duodécima edición lleva a distintas salas madrileñas historias sobre biodiversidad, minería, mundo rural, transición energética, pueblos indígenas o nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza.

Y no todo ocurre sentado frente a la gran pantalla. El 22 de octubre, por ejemplo, el festival sale a la Casa de Campo con 'Paisaje y geomorfología', una ruta gratuita que recorre lugares como el puente de Culebra, el bosque de arroyo Meaques o el mirador de las Ánimas.

Cuándo: festival del 20 al 25 de octubre. Ruta por la Casa de Campo, 22 de octubre de 10:00 a 14:00.

Dónde: diferentes espacios de Madrid

Paseando como Batman

Bosque de noche. Pexels

La Sierra de la Villa se vuelve bastante ruidosa por la noche, aunque no constan quejas de los vecinos. El motivo es que buena parte de sus habitantes se comunican mediante ultrasonidos.

El viernes 16 de octubre, la ciudad de Villena (Alicante) propone una ruta nocturna para conocer la fauna de este espacio natural, con especial atención a los murciélagos. El recorrido comenzará a las 18:30 y pasará por los miradores de Las Cruces y del Tuareg antes de continuar ya de noche.

Aquí viene el elemento sorpresa. Para localizar a estos mamíferos, los participantes utilizarán detectores de ultrasonidos para localizarlos y escucharles.

La ruta dura unas tres horas y media, admite un máximo de 30 personas y requiere inscripción previa.

Cuándo: 16 de octubre, a las 18:30.

Dónde: Sierra de la Villa, Villena, Alicante.

Todo es arte

Poster César Fernández Arias. Laboratorio de creación. Centro de Arte Complutense

Para César Fernández Arias, prácticamente todo podía convertirse en arte. Desde un trozo de cartón hasta objetos encontrados por la calle. Y ahora tú también puedes verlo de cerca.

El Centro de Arte Complutense, en Madrid, dedica ahora al artista, ilustrador y pedagogo su mayor retrospectiva hasta la fecha. 'César Fernández Arias. Laboratorio de Creación' reúne 247 obras entre pinturas, esculturas, dibujos, collages, publicaciones y objetos realizados a lo largo de casi cinco décadas.

Premio Nacional de Ilustración en el año 2000 y colabora96dor durante años del periódico El País, este octubre la exposición de Fernandez Arias puede visitarse gratis hasta el 13 de diciembre.

Cuándo: hasta el 13 de diciembre. De martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas; domingos de 11:00 a 14:00.

Dónde: Centro de Arte Complutense, Madrid.

EspIAñol

Poster AutorIA. La Rioja, tierra del español. El Español

¿Qué ocurre cuando uno de los lenguajes más antiguos se encuentra con uno de los más modernos?

El 21 de octubre, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge en Madrid la presentación de 'AutorIA. La Rioja, tierra del español', una exposición que busca responder esta pregunta.

La cita comenzará a las 19:30 y contará con las intervenciones de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, y Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja. Se recomienda evitar el coche para llegar hasta el evento, ya que al terminar se servirá un cóctel con vino riojano.

Para asistir, EL ESPAÑOL sortea invitaciones dobles entre quienes se registren en la promoción antes del 19 de octubre.

Cuándo: 21 de octubre, a las 19:30.

Dónde: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

Representación histórica

Cartel de la representación en Talavera la Real. Europa Press

Este fin de semana Talavera la Real (Badajoz) se viste de época para recrear por quinto año la llegada y estancia de Leonor de Austria. Durante los días 17 y 18 de octubre, el municipio se transforma en el escenario de una destacada propuesta cultural que combina historia, teatro, música y participación ciudadana.

Cerca de 300 vecinos participan en estos actos conmemorativos para los que se ha engalanado el casco antiguo. Leonor de Austria, reina de Portugal y Francia y hermana del emperador Carlos V, llegó a Talavera la Real en 1558.

Viajaba con su hija de Badajoz a Cuacos de Yuste (Cáceres), aunque se detuvo en la localidad pacense tras enfermar gravemente y murió en ella el 18 de octubre de ese mismo año. Cuatro siglos después, la ciudad extremeña ofrece esta experiencia teatralizada para revivir las circunstancias que rodearon sus últimos días.

Cuándo: 17 y 18 de octubre.

Dónde: Talavera la Real (Badajoz).