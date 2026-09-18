Una actividad gastronómica en Zaragoza o una película sobre ciencia en Madrid: estos son los planes ODS de la semana

Los espectadores se sumergen en una película en el teatro. iStock

Septiembre ya ha cumplido su primera quincena y, aunque todavía quedan días para que concluya y el mes siga guardando unas cuantas excusas para salir de casa antes de que podamos echar de menos el calor, llega el momento de volver a retomar ese espíritu sostenible que tanto nos gusta.

Son muchos los planes disponibles a lo largo y ancho del territorio español. Existen programas y actividades de todos los colores y formas y, en cuanto a la sostenibilidad, esta semana se puede ver una película científica, descubrir cómo se estudian las aves migratorias, recorrer una galería llena de color o aprender más sobre un futuro intercultural.

Así que una semana más, sin más dilación, esta es la agenda vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que podrás disfrutar durante los próximos siete días en los distintos puntos de España.

Ciencia de película

Poster CSIC de Cine 2026. CSIC

Las noches de cine de verano aún no han dicho su última palabra. Y si a las palomitas se les añade un poco de ciencia, mejor todavía.

CSIC de Cine celebra el 18 de septiembre dos sesiones simultáneas. En Madrid, las escalinatas del campus central acogerán la proyección de Incontrolable, mientras que la terraza del Institut de Ciències del Mar de Barcelona hará lo propio con Los tigres, de Alberto Rodríguez.

Para quienes no lleguen a tiempo, Madrid tendrá otra oportunidad el 25 de septiembre con La cena. Las sesiones son gratuitas e incluyen un encuentro previo con personal investigador, además de agua y palomitas.

Cuándo: 18 y 25 de septiembre.

Dónde: Campus central del CSIC, Madrid, e Institut de Ciències del Mar, Barcelona.

Como anillo al pájaro

Anillamiento de ave. Parque de los Toruños

Los anillos no son solo cosa de humanos. Muchas aves también los llevan, aunque poco tiene que ver con la moda.

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, en Cádiz, celebra el próximo 20 de septiembre una jornada de anillamiento científico Anillamientos científicos de aves.

Durante la demostración, un anillador autorizado enseñará cómo se capturan temporalmente los ejemplares, se marcan y se recogen sus datos como su peso, edad, sexo o medidas antes de devolverlos a la naturaleza. Habrá dos pases, a las 10.00 y a las 11.30, y la participación es gratuita con reserva previa.

Cuándo: 20 de septiembre.

Dónde: Torre Mirador de La Algaida, Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, Cádiz.

Arte por Madrid

Galería de arte. Envato

La rentrée es, literalmente, la vuelta después de las vacaciones. José Palacios ha decidido celebrarla llenando una galería madrileña de personajes imposibles, vegetación y mucho color.

Su nueva exposición individual inaugura la temporada de la Galería María Porto & David Bardía con obras creadas durante 2025 y 2026. Palacios, madrileño y de formación autodidacta, vuelve a España después de exponer en Estados Unidos, China y diferentes ciudades europeas.

La muestra amplía los formatos habituales del artista, incorpora la escultura y presenta una serie inédita en blanco y negro. La asistencia es gratuita y, aunque no es necesario reservar, la galería agradece confirmar la visita previamente.

Cuándo: desde el 17 de septiembre.

Dónde: Galería María Porto & David Bardía, calle Villanueva, 40, Madrid.

Sabores con memoria

Poster Actividades Junta Gestora 2026 Zaragoza Cultura

Una canción, un olor o una receta pueden bastar para volver durante unos segundos a casa, incluso cuando esa casa está a miles de kilómetros.

Sobre esa conexión gira Sabores de la Memoria: Sanando el Duelo Migratorio, una actividad de la Casa de las Culturas y la Solidaridad de Zaragoza que aborda las dificultades emocionales que pueden surgir durante el proceso migratorio.

Con el apoyo de la asociación cultural México Lindo, la propuesta ofrece diferentes actividades, centradas en la gastronomía y la música, además de diferentes coloquios y mesas redondas, completamente gratuitas y forma parte de una programación municipal abierta al público hasta completar aforo.

Cuándo: 23 de septiembre, de 17.00 a 20.00, y 24 de septiembre, de 9.30 a 13.30 horas.

Dónde: Casa de las Culturas y la Solidaridad, calle José Palafox, 29, Zaragoza.