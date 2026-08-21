Un festival de permacultura en Huesca o una clase de yoga al aire libre en Madrid: estos son los planes ODS de la semana

Los visitantes de la clase de yoga. iStock

Esta semana, ENCLAVE se desplaza a diferentes puntos del territorio español para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

B-Nomad Fest

Cartel del B-Nomad Fest. Cedida

La VIII edición del B-Nomad Fest llega este verano a la aldea de Artosilla, en el Pirineo Aragonés, para ofrecer una semana de convivencia, descanso y conexión con la naturaleza y la comunidad local.

Durante siete días habrá talleres y actividades centrados en la permacultura, con propuestas sobre bioconstrucción, agricultura regenerativa, permacultura social, diseño, música, nutrición consciente y herramientas para impulsar el cambio.

El festival está abierto a personas de todas las edades, con o sin experiencia, que quieran aprender, crear redes y disfrutar de un entorno natural único. Las plazas son limitadas y la inscripción se realiza por correo electrónico.

Cuándo: del 20 al 27 de agosto.

Dónde: aldea de Artosilla (Pirineo Aragonés).

Campo de voluntariado

Camino paso bosque de alcornoques. iStock

El Instituto Andaluz de la Juventud mantiene abiertas plazas para un Campo de Voluntariado Juvenil centrado en el medioambiente y el desarrollo sostenible. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y se desarrollará en Alcalá de los Gazules, Cádiz.

El proyecto permitirá participar en el estudio científico del bosque alcornocal y analizar el estado de los árboles, la incidencia de la seca y su deterioro. También se construirán cajas nido para aves insectívoras que ayuden a controlar los insectos que afectan a los alcornoques.

La experiencia se completará con actividades de ocio y convivencia, como senderismo, multiaventura, talleres, veladas nocturnas y una visita a Cádiz. Alcalá de los Gazules se encuentra en el entorno del Parque Natural Los Alcornocales, uno de los principales bosques de alcornoques de Europa.

Cuándo: del 22 de agosto al 5 de septiembre.

Dónde: Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Taller de cestería

Cesta cafetera. iStock

El Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo organiza un taller práctico para aprender una técnica tradicional de cestería utilizando acículas de pino. La actividad permitirá descubrir cómo aprovechar materiales naturales y transformarlos en piezas artesanales.

El taller combina naturaleza, artesanía y tradición en una sesión creativa en la que se explicará el proceso paso a paso. Está dirigido a personas mayores de 12 años y tiene una duración aproximada de una hora y media.

La actividad es gratuita y ofrece una forma diferente de acercarse a los recursos naturales y a la artesanía tradicional.

Cuándo: domingo 23 de agosto, a las 10:30 horas.

Dónde: Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo, junto al embarcadero del lago, Madrid.

Yincana Arbolapp

Vista de unos árboles. iStock

El Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos organiza una yincana por equipos para aprender a identificar árboles mediante la aplicación Arbolapp, creada por el Real Jardín Botánico de Madrid y el CSIC.

Durante la actividad, los participantes pondrán a prueba su capacidad de observación y descubrirán las principales características que permiten reconocer las especies de árboles más habituales en los bosques y montes de la zona.

La actividad requiere reserva previa por teléfono y ofrece una forma práctica y entretenida de acercarse al conocimiento de la flora y el entorno natural.

Cuándo: sábado 22 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas.

Dónde: Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Yoga en el parque

Meditar en el parque. iStock

El Centro de Educación Ambiental Polvoranca propone una sesión de yoga y meditación al aire libre para conectar con la calma y disfrutar de un entorno natural durante el verano.

La actividad invita a practicar en un rincón fresco del parque, combinando ejercicio, relajación y contacto con la naturaleza. Los participantes deben llevar su propia esterilla, zafu y un pareo o toalla para la relajación.

La sesión es gratuita y requiere reserva previa por teléfono.

Cuándo: domingo 23 de agosto, de 10:30 a 12:30 horas.

Dónde: Parque de Polvoranca, Leganés (Madrid).

Festival rural

Cartel del evento. Cedida

Villar de los Mundos propone una edición centrada en la cultura, la ciencia y la defensa del medio rural, con el fuego y la despoblación como telón de fondo. El festival reivindicará especialmente el papel de las mujeres en la conservación y renovación de la música tradicional, con artistas como Vanesa Muela, Marisa Valle Roso y Violeta Veinte.

La programación combinará música, poesía, fotografía, cine, divulgación y naturaleza. Fernando Valladares hablará sobre cambio climático e incendios, mientras la instalación PÁLPITO recordará las cicatrices del fuego en El Bierzo.

También habrá talleres de música tradicional, poesía improvisada, baños de bosque, rutas, actividades familiares y propuestas relacionadas con el vino.

El encuentro busca además fortalecer el vínculo con el territorio y la economía local mediante aforos reducidos, experiencias en el bosque, catas de vinos bercianos y una romería popular de cierre. El objetivo es convertir la cultura en una herramienta para cuidar el paisaje, recuperar la memoria rural y favorecer un modelo de encuentro sostenible.

Cuándo: 28, 29 y 30 de agosto.

Dónde: Villar de los Barrios y Ponferrada (El Bierzo).