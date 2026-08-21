Un festival de permacultura en Huesca o una clase de yoga al aire libre en Madrid: estos son los planes ODS de la semana
Una semana más, recopilamos los eventos más interesantes relacionados con el desarrollo sostenible en España.
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Esta semana, ENCLAVE se desplaza a diferentes puntos del territorio español para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.
Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.
B-Nomad Fest
La VIII edición del B-Nomad Fest llega este verano a la aldea de Artosilla, en el Pirineo Aragonés, para ofrecer una semana de convivencia, descanso y conexión con la naturaleza y la comunidad local.
Durante siete días habrá talleres y actividades centrados en la permacultura, con propuestas sobre bioconstrucción, agricultura regenerativa, permacultura social, diseño, música, nutrición consciente y herramientas para impulsar el cambio.
El festival está abierto a personas de todas las edades, con o sin experiencia, que quieran aprender, crear redes y disfrutar de un entorno natural único. Las plazas son limitadas y la inscripción se realiza por correo electrónico.
Cuándo: del 20 al 27 de agosto.
Dónde: aldea de Artosilla (Pirineo Aragonés).
Campo de voluntariado
El Instituto Andaluz de la Juventud mantiene abiertas plazas para un Campo de Voluntariado Juvenil centrado en el medioambiente y el desarrollo sostenible. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y se desarrollará en Alcalá de los Gazules, Cádiz.
El proyecto permitirá participar en el estudio científico del bosque alcornocal y analizar el estado de los árboles, la incidencia de la seca y su deterioro. También se construirán cajas nido para aves insectívoras que ayuden a controlar los insectos que afectan a los alcornoques.
La experiencia se completará con actividades de ocio y convivencia, como senderismo, multiaventura, talleres, veladas nocturnas y una visita a Cádiz. Alcalá de los Gazules se encuentra en el entorno del Parque Natural Los Alcornocales, uno de los principales bosques de alcornoques de Europa.
Cuándo: del 22 de agosto al 5 de septiembre.
Dónde: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Taller de cestería
El Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo organiza un taller práctico para aprender una técnica tradicional de cestería utilizando acículas de pino. La actividad permitirá descubrir cómo aprovechar materiales naturales y transformarlos en piezas artesanales.
El taller combina naturaleza, artesanía y tradición en una sesión creativa en la que se explicará el proceso paso a paso. Está dirigido a personas mayores de 12 años y tiene una duración aproximada de una hora y media.
La actividad es gratuita y ofrece una forma diferente de acercarse a los recursos naturales y a la artesanía tradicional.
Cuándo: domingo 23 de agosto, a las 10:30 horas.
Dónde: Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo, junto al embarcadero del lago, Madrid.
Yincana Arbolapp
El Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos organiza una yincana por equipos para aprender a identificar árboles mediante la aplicación Arbolapp, creada por el Real Jardín Botánico de Madrid y el CSIC.
Durante la actividad, los participantes pondrán a prueba su capacidad de observación y descubrirán las principales características que permiten reconocer las especies de árboles más habituales en los bosques y montes de la zona.
La actividad requiere reserva previa por teléfono y ofrece una forma práctica y entretenida de acercarse al conocimiento de la flora y el entorno natural.
Cuándo: sábado 22 de agosto, de 10:00 a 12:00 horas.
Dónde: Centro de Educación Ambiental Arboreto Luis Ceballos, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Yoga en el parque
El Centro de Educación Ambiental Polvoranca propone una sesión de yoga y meditación al aire libre para conectar con la calma y disfrutar de un entorno natural durante el verano.
La actividad invita a practicar en un rincón fresco del parque, combinando ejercicio, relajación y contacto con la naturaleza. Los participantes deben llevar su propia esterilla, zafu y un pareo o toalla para la relajación.
La sesión es gratuita y requiere reserva previa por teléfono.
Cuándo: domingo 23 de agosto, de 10:30 a 12:30 horas.
Dónde: Parque de Polvoranca, Leganés (Madrid).
Festival rural
Villar de los Mundos propone una edición centrada en la cultura, la ciencia y la defensa del medio rural, con el fuego y la despoblación como telón de fondo. El festival reivindicará especialmente el papel de las mujeres en la conservación y renovación de la música tradicional, con artistas como Vanesa Muela, Marisa Valle Roso y Violeta Veinte.
La programación combinará música, poesía, fotografía, cine, divulgación y naturaleza. Fernando Valladares hablará sobre cambio climático e incendios, mientras la instalación PÁLPITO recordará las cicatrices del fuego en El Bierzo.
También habrá talleres de música tradicional, poesía improvisada, baños de bosque, rutas, actividades familiares y propuestas relacionadas con el vino.
El encuentro busca además fortalecer el vínculo con el territorio y la economía local mediante aforos reducidos, experiencias en el bosque, catas de vinos bercianos y una romería popular de cierre. El objetivo es convertir la cultura en una herramienta para cuidar el paisaje, recuperar la memoria rural y favorecer un modelo de encuentro sostenible.
Cuándo: 28, 29 y 30 de agosto.
Dónde: Villar de los Barrios y Ponferrada (El Bierzo).