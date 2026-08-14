Una exposición de naturaleza en A Coruña o una ruta de aventura en Pirineos: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a diferentes puntos del territorio español para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Exposición sobre naturaleza

Exposición 'Paseos por la naturaleza' de Lola Zumel en la biblioteca verde- Cedida

La exposición 'Paseos por la naturaleza', de Lola Zumel, reúne 20 obras en las que la naturaleza es el hilo conductor. La artista utiliza técnicas como acrílico, acuarela, ceras, pigmentos y barniz para plasmar paisajes, formas, luces y escenas cotidianas.

Las piezas nacen de la observación y de los paseos de la artista por distintos entornos, con una mirada especialmente atenta a los pequeños detalles, las texturas y las emociones que despierta el paisaje. La muestra propone así un recorrido entre territorio, experiencia personal y creación artística.

Durante agosto, la exposición puede visitarse los lunes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, y de martes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Dónde: Caballerizas del Pazo de Lóngora, Oleiros (A Coruña).

Cuándo: hasta el 31 de agosto.

Residencia de literatura

Residencia de literatura y medioamabiente del CENEAM. Cedida

La IV Residencia de Literatura y Medio Ambiente del CENEAM ofrece a diez escritoras y escritores la oportunidad de trabajar durante nueve días en proyectos literarios relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Las personas seleccionadas contarán con alojamiento, manutención, espacio de trabajo y acceso al Centro de Documentación del CENEAM.

Además de desarrollar su propio proyecto, deberán participar en al menos una actividad pública en el entorno de Valsaín y elaborar un texto de entre 18.000 y 20.000 caracteres sobre sostenibilidad, que posteriormente formará parte de una publicación digital conjunta del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

El plazo para presentar candidaturas permanece abierto hasta el 31 de agosto. Las personas seleccionadas serán informadas a partir del 1 de octubre y participarán en la residencia del 21 al 29 de noviembre de 2026.

Dónde: CENEAM, Valsaín (Segovia).

Cuándo: presentación de candidaturas hasta el 31 de agosto; residencia del 21 al 29 de noviembre.

Educación ambiental

VII Encuentro Estatal de Equipamientos de Educación Ambiental. Cedida

El VII Encuentro Estatal de Equipamientos de Educación Ambiental reunirá a profesionales de centros públicos y privados para compartir experiencias y abordar los avances de la Red Estatal de Equipamientos de Educación Ambiental (REDEEA).

El programa incluirá mesas de trabajo sobre formación, salud y bienestar, nuevos retos ecosociales y nuevas categorías de equipamientos, además de espacios para el intercambio de experiencias entre profesionales del sector.

El encuentro también ofrecerá visitas guiadas a equipamientos de Vitoria y a su cinturón verde, como parte de las actividades para conocer iniciativas de educación ambiental sobre el terreno.

Dónde: ATARIA, Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua, Vitoria-Gasteiz.

Cuándo: del 30 de septiembre al 2 de octubre. Inscripciones hasta el 31 de agosto.

Ruta en los Pirineos

Lago de Sant Maurici, Pirineos, Cataluña, España. iStock

La ruta Camins de chel propone una travesía de siete días por algunos de los valles más salvajes de los Pirineos, entre España y Francia, acompañada por un guía de montaña profesional. El recorrido atraviesa los puertos de Luchon, a unos 3.000 metros de altitud, y permite contemplar los vestigios de antiguos glaciares.

El itinerario continúa por el valle de Louron, entre ibones turquesa y lagos de color añil, y llega hasta Chistau, donde los participantes podrán disfrutar de las vistas de la cresta de Lardana-Espadas y conocer las tradicionales bordas de Viadós y la actividad ganadera de la zona.

La ruta termina en los valles de Benasque, recorriendo Estós, Literola y Remuñé. Durante el trekking existe la posibilidad de avistar especies como el rebeco, la marmota, el quebrantahuesos o el tritón pirenaico.

Dónde: Pirineos, entre España y Francia.

Cuándo: rutas de 7 días durante verano y otoño. Dificultad avanzada y grupos de hasta ocho personas.

Aventura en Asturias

Cudillero, Asturias. iStock

La Red Natural de Asturias propone varias salidas guiadas para descubrir la flora, la fauna y los paisajes de algunos de los espacios naturales más destacados del Principado. Entre las opciones hay actividades de iniciación a la observación de aves, recorridos por bosques y rutas junto al mar.

Uno de los planes es el itinerario ornitológico por la Ría de Villaviciosa, que se realiza los sábados por la mañana, y otro recorre los Miradores de Obacho, en Muniellos, los sábados por la tarde. También se puede conocer el Paisaje Protegido del Cabo Peñas mediante una ruta guiada los fines de semana, sin necesidad de inscripción previa.

La cuarta propuesta es el itinerario Bosque de Ribera, en el Parque Natural de Redes, que permite descubrir la naturaleza vinculada al agua. Se realiza los sábados y domingos en diferentes horarios y tiene una duración aproximada de una hora.

Dónde: Ría de Villaviciosa, Muniellos, Cabo Peñas y Parque Natural de Redes (Asturias).

Cuándo: durante los fines de semana de 2026. Horarios según cada itinerario.