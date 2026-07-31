Desde una exposición de arte botánico hasta una ruta de piragüismo en familia: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS vuelve a recorrer distintos rincones de la geografía española para acercar al lector las mejores propuestas en torno al compromiso ambiental y la divulgación científica.

Para ello, recopilamos una selección de iniciativas y planes que se celebran en el territorio nacional y que nos conectan directamente con la protección de la biodiversidad, la educación y los principios de la Agenda 2030.

A lo largo de los próximos siete días, diversas comunidades autónomas acogerán en sus agendas actividades pensadas para disfrutar del ocio estival con una mirada responsable y consciente. Estas son algunas de las citas destacadas.

Paseo y pigmentos naturales

Exposición 'Paseos por la naturaleza' de Lola Zumel en la biblioteca verde CEIDA

Las antiguas caballerizas del emblemático Pazo de Lóngora (Galicia) acogen durante esta semana la exposición pictórica 'Paseos por la naturaleza', de la restauradora y artista plástica Lola Zumel.

Compuesta por veinte obras creadas mediante diversas técnicas como el acrílico, la acuarela y los pigmentos naturales, la muestra invita a los visitantes a contemplar el entorno natural desde una perspectiva más pausada y reflexiva.

Para la ciudadanía, esta actividad de acceso libre y gratuito representa una oportunidad única de combinar el turismo cultural con la divulgación medioambiental.

El Pazo de Lóngora, sede del CEIDA (Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia), ofrece además un marco botánico inmejorable donde el visitante puede complementar la visita a la galería con un recorrido por sus jardines históricos.

Cuándo: Del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 (exposición abierta hasta el 31 de agosto)

Dónde: Caballerizas del Pazo de Lóngora, Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), Oleiros (A Coruña)

Talleres en familia

Taller en familia. Halfpoint iStock

En el corazón del parque más extenso de Madrid, el Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo ofrece durante el fin de semana una serie de talleres divulgativos e itinerarios guiados orientados a familias, aunque también pueden acudir personas en solitario.

Bajo el sotobosque y en torno al lago, los participantes descubrirán las estrategias de las especies vegetales y animales para sobrevivir al calor estival de la metrópoli.

A través de dinámicas interactivas y paseos, los asistentes aprenderán sobre la importancia de las islas de frescor urbanas, la gestión de residuos domésticos y el papel fundamental de las aves e insectos polinizadores en el equilibrio ecológico de las grandes ciudades.

Las sesiones están diseñadas para convertir la concienciación ambiental en pautas sencillas y aplicables en el hogar.

Todas las jornadas son gratuitas y requieren inscripción previa a través del portal oficial del centro ambiental.

Cuándo: Del 27 de julio al 2 de agosto de 2026

Dónde: Centro de Información y Educación Ambiental (CIEA) Casa de Campo, Madrid

El espacio para los más pequeños

Academia de astronautas. Museo de Ciencia CosmoCaixa

El Museo de la Ciencia CosmoCaixa de Barcelona ofrece una propuesta educativa, inmersiva y muy refrescante para las familias: el taller 'Astronaut Academy' o Academia de Astronautas.

Esta actividad, que requiere la entrada al recinto, está recomendada para un público a partir de los 5 años y reta a los ciudadanos a descubrir los secretos de la exploración espacial sin tener que salir de la ciudad.

En este taller práctico, los asistentes tienen la oportunidad de experimentar en primera persona en qué consiste el exigente entrenamiento, tanto físico como psicológico, al que se enfrentan los hombres y mujeres astronautas antes de salir al exterior de nuestra atmósfera.

Además, la sesión invita a los participantes a aceptar el reto y construir su propio propulsor.

Cuándo: Jueves 30 de julio de 2026 (Horarios disponibles: de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h).

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Carrer d'Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona).

Piraguas y fauna acuática

Piragüismo en familia. AleksandarNakic iStock

El centro de medio ambiente Ekoetxea Txingudi organiza una emocionante ginkana ambiental a bordo de piraguas por las islas del río Bidasoa, en pleno estuario fronterizo.

Diseñada para un público familiar y ciudadano, la actividad propone una forma diferente de navegar por las aguas de este espacio protegido mientras los asistentes completan pruebas orientativas y retos de pistas que desvelan la riqueza ecológica de este enclave costero.

A lo largo del recorrido náutico, conducido por monitores especializados, los participantes descubren de primera mano los valores naturales que convierten la Bahía de Txingudi en una zona de especial conservación para las aves migratorias y la fauna acuática.

La experiencia combina el deporte acuático con la educación ambiental, permitiendo explorar los canales de las islas desde una perspectiva de bajo impacto y cero emisiones.

Cuándo: Jueves 30 de julio.

Dónde: Ekoetxea Txingudi – Parque Natural de Plaiaundi / Estuario del Bidasoa (Irun / Hondarribia, Gipuzkoa)