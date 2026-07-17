Un festival de música sostenible en Huesca o una exposición marina en Madrid: los planes ODS de la semana

Con la llegada del verano, las opciones de ocio se multiplican, pero el compromiso con la sostenibilidad no se toma vacaciones.

Ciudadanos de todas las edades buscan alternativas para disfrutar de su tiempo libre generando un impacto positivo en el entorno y la sociedad.

Desde Enclave ODS, seleccionamos cuatro planes culturales y ambientales para exprimir la semana del 10 al 17 de julio sin perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Conexión con los ecosistemas

Los Festivales de Senderismo de los Pirineos celebrarán una nueva edición recorriendo varias localidades y parques naturales esta cordillera.

La cita se consolida como una opción idónea de turismo activo para los ciudadanos que buscan conectar con el entorno natural de una forma consciente.

Su programación ofrece un conjunto de rutas guiadas por expertos locales diseñadas para descubrir la riqueza geológica y botánica de la zona, adaptadas a diferentes niveles para que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia en plena naturaleza.

Todo ello se organiza con el objetivo de convertir las cumbres en un aula ambiental interactiva, ideal para concienciar a los participantes sobre la fragilidad del medio alpino y los efectos directos del cambio climático en nuestras montañas.

Cuándo: Del 12 de julio al 12 de octubre.

Dónde: La Vall Fosca, Pirineos.

Dinamización rural en Lanuza

El festival Pirineos Sur regresa para llenar de ritmo el Pirineo aragonés, desarrollándose en el emblemático escenario flotante sobre el pantano de Lanuza y en la localidad de Sallent de Gállego (Huesca).

Un evento que consolida la música como una herramienta de cohesión y dinamización para el entorno rural.

La programación para estos días destaca por sus actuaciones de renombre internacional, con artistas de la talla de Bomba Estéreo o Judeline, que se complementan con diversos talleres multiculturales y un mercado de artesanía del mundo abierto a todos los públicos.

La cita se organiza para tender puentes musicales entre continentes, sirviendo como un altavoz para la tolerancia y el intercambio, al mismo tiempo que demuestra que la cultura de primer nivel es un motor viable y respetuoso para combatir la despoblación.

Cuándo: Del 9 al 26 de julio.

Dónde: Lanuza (Huesca).

Alfabetización científica

El Simposio de la Asociación Española de la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) abre sus puertas a la sociedad civil celebrándose en el Campus de la Universidad de Almería.

Una iniciativa que busca democratizar el conocimiento científico y ponerlo al servicio de la protección del entorno.

Su programación está diseñada para abrir las puertas del conocimiento a través de talleres participativos abiertos a los ciudadanos, ponencias de divulgación ambiental y salidas de campo guiadas concebidas para analizar directamente las particularidades del terreno y el paisaje almeriense.

El encuentro se plantea con el objetivo de acercar la ciencia ciudadana al público general, aportando las herramientas necesarias para enseñar a entender los riesgos geológicos, la desertificación y la importancia crítica de la conservación del suelo frente a los desafíos de la crisis climática.

Cuándo: Del 6 al 11 de julio de 2026.

Dónde: Universidad de Almería, campus universitario de La Cañada (Almería)

Un viaje al océano desde el centro de la ciudad

La exposición urbana "El Gran Azul" se instala en el entorno urbano de la capital, concretamente en el Parque de Santander, en la ciudad de Madrid.

Una propuesta cultural al aire libre pensada para concienciar a los ciudadanos sobre el cuidado de los mares sin necesidad de salir de la capital.

Su programación consiste en una muestra totalmente gratuita que combina imágenes de gran impacto visual con diversas estructuras educativas e interactivas, diseñadas minuciosamente para el disfrute, el juego y el aprendizaje de toda la familia.

La exposición se presenta con el objetivo de sumergir a los visitantes en la belleza de los fondos marinos y visibilizar de forma directa el grave problema de la contaminación por plásticos en los océanos. También pretende invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre cómo adoptar hábitos de consumo más responsables desde el propio hogar.

Cuando: Del 16 de junio al 30 de agosto.

Dónde: Parque de Santander, Chamberí, Madrid.