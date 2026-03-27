Un taller para personas con autismo en Madrid o una muestra de arte en Barcelona: los planes ODS de la semana

La inclusión, el activismo cultural y la divulgación científica se encuentran esta semana entre las actividades que invitan a derribar barreras y a repensar nuestra identidad colectiva.

Los próximos siete días tendrán lugar unas propuestas que incitan a reflexionar sobre la equidad social, la visibilidad de las mujeres en la ciencia y el cuidado del entorno natural como un derecho universal.

Desde experiencias sensoriales que fomentan la neurodiversidad hasta exposiciones que analizan los movimientos de liberación a través de la diáspora africana, estos planes acercan los ODS a la vida cotidiana.

Cada actividad ofrece una oportunidad para conectar con el compromiso individual y entender cómo la educación, el arte y la sostenibilidad ambiental generan un impacto real en nuestra comunidad.

Sentir la primavera

Flores en un jardín. real444 Istock

El Real Jardín Botánico de Madrid abre sus puertas con una misión clara: que la naturaleza sea un espacio de disfrute para cualquier persona, sin excepciones.

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el centro organiza un taller sensorial diseñado específicamente para familias con niños y niñas con Condición del Espectro Autista (CEA).

La actividad invita a los más pequeños a explorar la llegada de la primavera utilizando los cinco sentidos. Lejos de las prisas y el ruido, los participantes podrán descubrir texturas, aromas y los sonidos propios del jardín para entender cómo cambia la estación.

Se trata de una experiencia de aprendizaje compartido donde el objetivo no es solo conocer las plantas, sino fortalecer el vínculo familiar.

Esta iniciativa forma parte del proyecto 'El Jardín Accesible', una apuesta por la inclusión real que demuestra que la ciencia y la botánica pueden ser herramientas de integración social. El taller es totalmente gratuito y busca romper las barreras que muchas veces encuentran las familias en el ocio convencional.

Dónde: Real Jardín Botánico, Madrid.

Cuándo: 2 de abril.

Planeta negro

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona presenta una muestra internacional que analiza la cultura del panafricanismo desde los años 20 hasta la actualidad. A través de 500 piezas, esta iniciativa pone en valor la creación de la diáspora africana.

La exposición es el resultado de una red de colaboración global con instituciones de Chicago, Londres y Bruselas. En la exhibición se presentan archivos, música y documentos gráficos.

El proyecto brinda a los visitantes herramientas pedagógicas para comprender los movimientos de liberación y la importancia de los materiales impresos en la construcción de una identidad colectiva transnacional.

Para enriquecer la visita, el museo ofrece una publicación monográfica que funciona como una herramienta de consulta académica, permitiendo profundizar en los ensayos filosóficos y el contexto histórico de las obras.

Además, es recomendable consultar el calendario del programa público, ya que se realizan activaciones de archivos sonoros y conversaciones con comunidades locales que transforman la experiencia.

Dónde: MACBA, Barcelona.

Cuándo: hasta el 19 de abril.

Ciencia en miniatura

El Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid lanza una nueva edición de su certamen: Nanocientíficas en 60 segundos. La propuesta está diseñada para que el alumnado de secundaria, de FP y CEPA se conviertan en divulgadores científicos y que puedan contar historias de mujeres que están revolucionando el mundo a escala nanométrica.

El desafío del alumnado será explorar la vida y carrera de investigadoras que aparecen en un catálogo interactivo con más de 170 científicas, los estudiantes tienen total libertad creativa para narrar descubrimientos en vídeos de apenas un minuto.

Pueden producir desde animaciones hasta presentaciones a cámara, cualquier formato es válido siempre que logre transmitir con rigor y de forma amena la trayectoria y los logros de estas mujeres líderes en sus áreas.

El concurso fomenta el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, premiando la calidad narrativa y la capacidad de conectar la ciencia con la sociedad.

Dónde: online.

Cuándo: plazo de inscripción hasta el 11 de abril.

Movilidad estratégica

Hombre con una bicicleta eléctrica. Eder Paisan

La movilidad ya no es solo una cuestión de logística o de cómo llegar al trabajo; hoy es una pieza maestra en la reputación de las empresas.

EAE Business School Madrid organiza una mesa redonda para analizar cómo el transporte sostenible se ha convertido en el nuevo imán para atraer talento joven.

El encuentro reúne a un panel de expertos y líderes del sector. No se hablará solo de leyes o regulación, sino de casos reales donde las decisiones estratégicas en movilidad están redefiniendo la agenda de sostenibilidad de las compañías.

Es una oportunidad de oro para entender cómo las ciudades están cambiando su fisonomía y qué papel juegan las empresas en esa transformación hacia un entorno más habitable.

Si le interesa saber cómo la sostenibilidad impacta directamente en la estrategia de negocio y en la capacidad de las marcas para retener a los mejores profesionales, esta charla es la clave.

Dónde: EAE Business School Madrid.

Cuándo: 9 de abril.

Madrid en ramas

Árboles en Madrid. Apostolos Giontzis Istock

Madrid no se entiende sin sus árboles, pero pocas veces nos paramos a escuchar lo que tienen que decir. La Casa de Campo acoge una exposición que propone un viaje por el pasado, presente y futuro del arbolado urbano, tratándolos no como mobiliario, sino como piezas clave de nuestro ecosistema.

La muestra no solo celebra su belleza, sino que pone el dedo en la llaga sobre los retos que enfrentan, desde podas excesivas hasta la falta de planificación en las nuevas plantaciones.

A través de un recorrido pausado, se analiza cómo los árboles amortiguan el impacto ambiental de la ciudad y cómo su cuidado condiciona directamente nuestra salud.

Para quienes no puedan acercarse al pulmón de Madrid, la propuesta ofrece una versión virtual para explorar estos contenidos desde casa.

Dónde: CIEA Casa de Campo, Madrid.

Cuándo: hasta el 30 de marzo.