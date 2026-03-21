En el país de Liria no había guerra. Había algo más sutil y, quizá, más persistente.

De un lado, el Consejo de Arkhon gobernaba con orden férreo, eficiencia y control. Defendían la estabilidad como valor supremo. Del otro, la Asamblea del Alba proponía apertura, participación constante y libertad casi sin límites. Ambos modelos convivían en tensión permanente. Ambos decían proteger a la gente.

En medio vivía Elías.

Elías no defendía al Consejo. Había visto cómo el orden se convertía en silencio impuesto, cómo la estabilidad podía asfixiar preguntas necesarias. Tampoco abrazaba a la Asamblea. Había observado cómo la libertad sin estructura derivaba en caos, en decisiones impulsivas, en promesas que nadie sostenía.

Elías escuchaba a ambos. Y entendía. Ese fue su error.

Cuando hablaba con quienes apoyaban al Consejo, reconocía el valor de un sistema que evita el colapso, que organiza, que protege. Pero también señalaba el precio que se paga cuando el control sustituye a la confianza. Entonces lo miraban con sospecha.

Al conversar con quienes defendían la Asamblea, celebraba la posibilidad de participar, de decidir y cuestionar. Pero advertía sobre el desgaste de vivir en un cambio constante y la fragilidad de los acuerdos cuando todo se negocia siempre. Entonces lo miraban con desconfianza.

Elías no tenía sitio. En Liria no existía el tercer lugar.

Con el tiempo, dejó de opinar en público. No por falta de criterio, sino por exceso de matices. Comprendió que entender a dos visiones enfrentadas no construye de inmediato un puente; primero rompe los refugios donde otros se sienten seguros. La mayoría necesita una historia clara para mantenerse. Necesita pertenecer.

Pero, pertenecer exige elegir.

Elías empezó a intuir que aquello no era sólo un problema político. Había algo más profundo, algo que operaba dentro de cada mente.

La ciencia lo ha descrito con precisión.

El cerebro humano no busca la verdad como prioridad. Demanda coherencia. Funciona como un sistema de predicción. Compara lo que ocurre con lo que espera. Cuando ambos coinciden, todo encaja. Cuando no lo hacen, aparece una tensión interna.

Esa tensión tiene nombre: disonancia cognitiva.

Para reducirla, el cerebro simplifica. Ajusta la información a su modelo interno. Conserva lo que encaja, desplaza lo que incomoda y en el proceso protege la identidad reduciendo el gasto energético.

En Liria, cada grupo había construido su propio relato. No eran sólo ideas, se erguían marcos completos de interpretación. Entrar en uno de ellos ofrecía una recompensa inmediata: pertenencia.

Y la pertenencia, desde la biología, tiene valor de supervivencia.

El rechazo activa circuitos cerebrales asociados al dolor físico. La corteza cingulada anterior responde al aislamiento social de forma similar a una herida. Por eso disentir no se vive como un simple desacuerdo. Se experimenta como una amenaza.

Elías lo notaba en cada conversación. Todo se evidenciaba en un cúmulo de acciones predecibles: un gesto que se enfría, una mirada que se retira, una distancia que crece.

Aun así, no podía dejar de ver.

Otro mecanismo completaba el cuadro: la búsqueda de la confirmación. Las personas inquieren información que reafirme lo que ya creen. La procesan con rapidez. La recuerdan mejor. Todo lo que desafía ese marco exige esfuerzo y genera resistencia.

Las redes de Liria amplificaban el fenómeno. Los mensajes claros, firmes y polarizados circulaban con facilidad. La duda se perdía. La complejidad no tenía espacio.

Cada grupo vivía en su propia versión del país. Mientras tanto, Elías habitaba un cruce incómodo.

Desde la neurociencia, su posición exigía más trabajo. Integrar perspectivas opuestas activa redes cerebrales relacionadas con la flexibilidad cognitiva y el control ejecutivo. Supone sostener ideas que no encajan del todo entre sí. Ese proceso consume energía. Cansa.

El cerebro, por defecto, evita ese esfuerzo.

Por eso las tribus prosperan. Simplifican el mundo. Ofrecen certezas rápidas. Reducen la incertidumbre. A cambio, pierden matices.

Elías pagaba el precio contrario. Veía más capas. Dudaba más. Encajaba menos.

Una tarde, mientras la ciudad seguía su ritmo ordenado y a la vez inquieto, comprendió algo que le dio calma. Su forma de pensar no era una debilidad. Era una capacidad poco frecuente.

La evolución humana se apoyó en la cooperación. En la capacidad de interpretar al otro, de integrar información social compleja. El cerebro social se desarrolló para navegar relaciones, no para encerrarse en relatos únicos.

El problema aparece cuando la identidad se vuelve rígida. Entonces, entender al otro se percibe como una amenaza.

¿Qué hacer ante eso?

La ciencia ofrece algunas pistas. La enumeración podría comenzar por entrenar la flexibilidad mental, luego exponerse a ideas distintas de forma consciente, más tarde sostener la incomodidad de no tener respuestas inmediatas y, finalmente, generar espacios donde la duda tenga valor.

Mas, todo ello exige práctica.

También implica asumir una consecuencia: quien intenta ver todas las aristas de un problema pierde el cobijo de las certezas rápidas. No encaja en relatos cerrados. Y, quizá lo peor, no pertenece a una sola tribu.

Mas, abre algo distinto: un espacio. El tercer lugar que en Liria nadie había construido.

Un lugar donde las ideas no se utilizan para imponerse y sí para comprender. Donde la complejidad se trabaja en lugar de ocultarse y pertenecer no implica renunciar a pensar.

Elías siguió caminando por la ciudad. Escuchaba. Observaba. Conectaba puntos que otros preferían mantener separados. Sabía que su posición no cambiaría el sistema de un día para otro. Tampoco buscaba eso.

Sostenía algo más discreto. La posibilidad de mirar sin reducir.

Quizá avanzar como especie dependa de esa capacidad. De quienes aceptan el coste de no simplificar el mundo. De quienes viven fuera de la comodidad de una única historia.

Porque en algún momento, cuando las certezas se agoten, alguien tendrá que recomponer el mapa. Y para hacerlo hará falta algo que escasea más que las respuestas.

Comprensión.