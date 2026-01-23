Un congreso sobre reutilización en Valencia o unas jornadas de educación económica en Barcelona: los planes ODS

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Barcelona, Madrid o Valencia para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Congreso de reutilización

Congreso Internacional de Reutilización y Reciclaje de Productos Electrónicos IERC 2026.

IERC 2026 es el principal evento mundial sobre economía circular aplicada a la electrónica. Reúne a cerca de 500 profesionales internacionales de toda la cadena de valor del reciclaje electrónico, desde proveedores de materiales y fabricantes hasta recicladores, reparadores y autoridades públicas, con una zona expositiva de hasta 60 stands.

Hasta el 23 de enero, Valencia acoge por primera vez en España la 24ª edición del International Electronics Recycling Congress (IERC). El congreso se celebrará en el Palacio de Congresos y conecta industria, ciencia y regulación, consolidando a la ciudad como sede de grandes encuentros internacionales del sector.

El reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es una industria en pleno crecimiento y con gran potencial en innovación y nuevos modelos de negocio. El programa incluye visitas técnicas a instalaciones de referencia, proyectos europeos como SOPHIA y un taller específico sobre criterios ESG aplicados al reciclaje electrónico.

Dónde: Palacio de Congresos de Valencia.

Cuándo: hasta el 23 de enero.

BioCircular Summit

Cartel del BioCircular Summit 2026.

El foro de referencia sobre biocircularidad, donde convergen regulación, políticas públicas, innovación e impacto. Aborda de forma integral los modelos de negocio biocirculares, que comparten materias primas, territorios y marcos normativos, con foco en políticas nacionales y europeas, energía, combustibles y gases renovables, economía circular, residuos y sectores clave como agricultura, ganadería, ámbito forestal e industria.

Este foro ofrece una jornada de inmersión completa con mesas redondas, policy pills, CEO talks y showcases, aportando una visión estratégica de la mano de expertos de las administraciones públicas y de las principales empresas del sector.

Se complementa con una amplia zona expositiva para stands y pósteres, donde el networking es protagonista durante cafés, comida y cena cóctel en un espacio exclusivo.

BioCircular Summit 2026 reúne los contenidos y ponentes que definirán el despliegue real de la biocircularidad en España. Es una cita imprescindible para quienes regulan, impulsan, financian, innovan u operan en la transición ecológica, integrando política industrial, energía, tecnología, bioeconomía y grandes marcos europeos para anticipar las decisiones públicas y privadas de los próximos años.

Dónde: Hotel Riu Plaza de España, Madrid.

Cuándo: 28 de enero.

Tendencias y claves ESG

Cartel Tendencias y claves ESG 2026 – Barcelona.

El próximo 28 de enero, Barcelona acoge la presentación del Informe de Tendencias ESG 2026 de Forética, uno de los documentos de referencia para comprender la evolución de la sostenibilidad empresarial y las claves que marcarán la agenda del próximo año.

El encuentro se consolida como un espacio estratégico para anticipar los cambios que impactarán en la toma de decisiones empresariales.

El foro está diseñado para directivos y profesionales que buscan interpretar el contexto actual y los cambios regulatorios, sociales y ambientales, con el objetivo de transformar la sostenibilidad en una verdadera ventaja competitiva. Será un espacio de diálogo y reflexión orientado a compartir visión, conocimiento y capacidad de anticipación.

El encuentro, de carácter presencial, es exclusivo para profesionales de empresas y organizaciones socias de Forética. Una cita de referencia en Barcelona para quienes ya están liderando la transformación sostenible en España y quieren ir un paso por delante en las tendencias ESG que definirán 2026.

Dónde: Carrer del Rosselló, 515. Antiga Fàbrica Estrella Damm, Barcelona.

Cuándo: 28 de enero de 12 a 13:45 horas.

RENMAD Invest

Cartel RENMAD Invest.

Se celebra el 27 de enero en Madrid como el encuentro clave para entender cómo financiar proyectos eólicos, solares, BESS e híbridos en un mercado energético cada vez más complejo. Aborda las nuevas estrategias financieras necesarias para desarrollar proyectos desde la fase inicial hasta la operación.

El foro conecta a desarrolladores con bancos, fondos e inversores para analizar qué estructuras de financiación funcionan hoy, qué métricas utilizan los financiadores y cómo reforzar la bancabilidad de los proyectos.

A lo largo de una intensa jornada se tratan temas como la hibridación, la refinanciación de activos operativos, la financiación en fases tempranas, los PPA, el almacenamiento y la repotenciación eólica.

RENMAD Invest ofrece contenido práctico y altamente especializado, junto con un espacio de networking de alto nivel que permite concentrar en un solo día contactos estratégicos e información crítica. Es una cita imprescindible para quienes buscan proteger, optimizar y financiar inversiones renovables en un entorno de mercado cambiante.

Dónde: Hotel Meliá Princesa, Madrid.

Cuándo: 27 de enero.

VI Jornadas Estatales de la RedEFES

Cartel VI Jornadas Estatales de la RedEFES.

Se celebran bajo el lema Educación económica para un mundo en llamas. El encuentro propone reflexionar sobre el papel de la educación económica como herramienta para comprender, cuestionar y transformar las lógicas del sistema.

La jornada tendrá lugar el viernes 30 de enero en La Lleialtat Santsenca, en Barcelona. El programa incluye mesas de debate sobre justicia económica global, el auge de la extrema derecha y la construcción de los relatos del sistema financiero neoliberal, con la participación de personas expertas del ámbito académico y social.

Las jornadas se completan con un espacio más experiencial que conecta teoría y práctica, mostrando alternativas reales desde las finanzas éticas. Un punto de encuentro para educadoras, activistas y personas comprometidas con una economía más justa y consciente. Habrá una segunda jornada el día 31 de enero.

Dónde: Carrer d'Olzinelles, 31. La Lleialtat Santsenca, Barcelona.

Cuándo: 30 de enero.