Un taller ambiental en Burgos o un concurso de fotografía en La Rioja: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Burgos, A Coruña, La Rioja o México para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Taller ambiental

El Taller Ambiental Alimentación Económica y Saludable, impartido por Nutreburgos, se celebrará el 20 de enero a las 18:00 horas en la Escuela Politécnica Superior del Campus Río Vena (Edificio A), en Burgos.

La actividad, de carácter presencial, está organizada por la Oficina Verde de la Universidad de Burgos en colaboración con la Junta de Castilla y León.

El objetivo del taller es concienciar sobre la importancia de la planificación de las comidas como herramienta para mejorar la alimentación, fomentar hábitos saludables y reducir el estrés diario, las decisiones impulsivas y el desperdicio de alimentos.

Mediante una metodología práctica, las personas participantes aprenderán técnicas sencillas de organización, ideas para combinar alimentos y estrategias para elaborar menús equilibrados y adaptables, diseñando de forma conjunta un menú semanal ajustado a distintas necesidades.

La actividad es gratuita con inscripción previa y se recomienda acudir con rotuladores u otros materiales visuales para facilitar la planificación.

El alumnado de grado de la Universidad de Burgos podrá obtener 0,1 créditos, siguiendo el procedimiento de UBUverde.

Dónde: Escuela Politécnica Superior, Campus Río Vena (Edificio A), Burgos.

Cuándo: 20 de enero a las 18 horas.

Concurso fotográfico

El XIX Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, organizado por el Gobierno de La Rioja, mantiene abierto su plazo de participación hasta el 26 de enero y se desarrolla en formato online.

La iniciativa, de carácter gratuito, está impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza y la Federación Riojana de Fotografía, y tiene como objetivo promover el respeto y la conservación del medio natural a través de la fotografía.

El certamen valora imágenes a color que reflejen la belleza, singularidad, fragilidad o espectacularidad de los valores naturales de La Rioja, fomentando la contemplación de espacios poco conocidos y la admiración por la flora, la fauna y los paisajes en su entorno.

Cada participante puede presentar hasta tres fotografías por categoría y, en el caso de resultar seleccionadas para premios o exposiciones, la organización solicitará el archivo nativo de las imágenes en un plazo máximo de 10 días.

El concurso se estructura en cuatro categorías: paisajes naturales de La Rioja; flora y fauna de la región; el ser humano y la naturaleza en La Rioja, centrada en la interacción de las personas con el entorno natural; y fotografía artística sobre la naturaleza riojana.

Dónde: online.

Cuándo: hasta el 26 de enero.

Congreso Iberoamericano

El IX Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad (IX CIEAS – UNICEPES 2026), junto con el Tercer Foro Internacional Importancia de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sustentable, se celebrará del 19 al 23 de enero en formato híbrido, combinando modalidad presencial y virtual.

El evento está organizado por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores (UNICEPES), en colaboración con la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.) y la Pan American Foundation for International Cooperation for Sustainable Development (PAFICSD).

El congreso tiene como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en educación ambiental entre América Latina, el Caribe y Europa. Su programa contempla conferencias magistrales, ponencias orales, presentación de pósteres, cursos precongreso y espacios de diálogo académico.

Las temáticas abordarán la educación ambiental en ámbitos escolares, comunitarios, universitarios y empresariales, así como el uso de las TIC, la comunicación ambiental y la participación de los movimientos juveniles.

Asimismo, el foro universitario promoverá la reflexión sobre el papel de la educación superior en el cumplimiento de la Agenda 2030.

Las personas participantes podrán presentar trabajos y optar a la publicación gratuita de sus investigaciones en revistas académicas indexadas, además de acceder a certificaciones, becas parciales y a todas las actividades académicas y científicas, impulsando la cooperación y la sustentabilidad en el ámbito iberoamericano.

Dónde: Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, México. También se puede seguir online.

Cuándo: del 19 al 23 de enero.

Taller de economía circular

El Taller Estrategias de Economía Circular para Dispositivos Digitales Sostenibles y el Derecho a la Reparación se celebrará el 23 de enero en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña), en formato presencial.

La actividad está organizada por el Instituto Universitario de Investigación para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Transición Energética (IU-RESCAT) de la Universitat Rovira i Virgili y la Universidade da Coruña, en colaboración con el CEIDA.

La jornada tiene como objetivo ofrecer un enfoque práctico e integral sobre la sostenibilidad de los dispositivos digitales a lo largo de todo su ciclo de vida.

Se analizarán estrategias de economía circular como el ecodiseño, la reutilización y el reciclaje, así como aspectos clave relacionados con el derecho a la reparación, la regulación vigente, los retos tecnológicos y los futuros modelos de negocio sostenibles.

El taller está dirigido a profesionales, organizaciones y entidades vinculadas a la innovación sostenible, la economía circular y la gestión de dispositivos digitales, así como al público general interesado en estas temáticas.

El idioma de trabajo será el inglés, aunque se contará con traducción simultánea para facilitar la participación.

Dónde: Castillo de Santa Cruz, Oleiros, A Coruña.

Cuándo: 23 de enero.