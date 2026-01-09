Un pase de cine ambiental en Burgos o un taller sobre la crisis climática en Zaragoza: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Madrid, Zaragoza, Burgos y Canarias para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Premios sostenibles

La III Edición de los Premios Talento Sostenible (2025-26), organizada por la Fundación Canaria Líneas Romero y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, impulsa proyectos innovadores en Canarias alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.

El certamen destaca por su enfoque socialmente responsable y por apoyar iniciativas con impacto positivo en el territorio.

Está dirigido a personas emprendedoras y empresas que presenten ideas, productos o servicios vinculados a la sostenibilidad ambiental, social y económica, siempre y cuando sean individuos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

El plazo para presentar candidaturas finaliza el 15 de enero, y el proyecto ganador recibirá un diploma acreditativo y una dotación económica de 5.500 euros para favorecer su desarrollo.

Los premios buscan fomentar la innovación sostenible, promover nuevos modelos de mercado responsables y apoyar la transición ecológica y el bienestar social.

Dónde: inscripción online.

Cuándo: presentación de proyectos hasta el 15 de enero.

Taller climático

El taller formativo Cinco ideas para entender la crisis climática: un ecosistema de recursos de educación ambiental está dirigido a educadores y docentes y se celebrará el 9 de enero en el Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza, en formato presencial.

Cartel del taller climático celebrado en Zaragoza.

La actividad ofrece una aproximación participativa y positiva para abordar la emergencia climática desde el ámbito educativo.

La propuesta presenta un amplio conjunto de recursos didácticos diseñados para trabajar con grupos numerosos, como una innovadora charla-escape adaptable a cualquier número de participantes y un juego de preguntas y respuestas con más de 220 fichas.

Estos materiales organizan el reto climático a partir de ideas clave, fomentando la comprensión, el pensamiento crítico y la implicación activa.

La sesión contará con la participación del geógrafo y educador ambiental Alfonso Peña Rotella, quien presentará su libro Cinco ideas para entender la crisis climática y explicará el uso de los recursos asociados.

Además, se destacará el acceso gratuito a todos los materiales complementarios en línea, facilitando su descarga y aplicación inmediata en contextos educativos.

Dónde: Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente, Zaragoza.

Cuándo: 9 de enero.

Congreso medioambiental

Cartel del I Congreso Internacional de Comunicación Medioambiental, Alfabetización y Activismo Climático.

El I Congreso Internacional de Comunicación Medioambiental, Alfabetización y Activismo Climático se celebrará los días 15 y 16 de enero en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en formato presencial.

El evento está organizado por la Universidad Complutense de Madrid y se enmarca en las actividades del Proyecto de Investigación Elcra, con financiación del programa Erasmus.

El congreso tiene como objetivo fomentar el análisis académico y profesional frente a la actual crisis ecológica y climática, impulsando respuestas urgentes desde los ámbitos educativo, comunicativo y ciudadano. Se plantea como un espacio de reflexión y debate para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

La iniciativa parte de la necesidad de mejorar la comunicación y la alfabetización medioambiental, aún insuficientes pese a los avances científicos.

Dónde: Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuándo: 15 y 16 de enero.

Cine ambiental

Personas en una sala de cine comiendo palomitas. Istock

La actividad de Cine Ambiental El Cambio Climático: Los hechos se celebrará el 12 de enero. El visionado está organizado por la Oficina Verde de la Universidad de Burgos, en colaboración con la Junta de Castilla y León, y cuenta con entrada libre hasta completar aforo.

El documental, producido por RTVE, muestra de forma clara y contundente los efectos acelerados del cambio climático, como el aumento de tormentas, inundaciones, olas de calor y la subida del nivel del mar.

A través de evidencias científicas, se subraya la urgencia de actuar, ya que las decisiones actuales tendrán consecuencias a muy largo plazo para el planeta y la humanidad.

David Attenborough analiza en la obra las posibles soluciones para evitar un futuro devastador y proteger los ecosistemas de los que dependemos.

Además, el alumnado de Grado de la Universidad de Burgos podrá obtener el reconocimiento de 0,1 créditos por su participación, siguiendo el procedimiento establecido por UBUverde.

Dónde: Sala de Juntas 1 - Escuela Politécnica Superior (Avda. Cantabria, Burgos).

Cuándo: 18:00 horas del 12 de enero.