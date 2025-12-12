Un taller de biodiversidad en Madrid o una plantación de árboles en Cantabria: estos son los planes ODS de la semana

Esta semana, ENCLAVE ODS se desplaza a Madrid, Barcelona, Cantabria y Valladolid para acercarle al lector el espíritu del desarrollo sostenible.

Recopilamos, para ello, las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, son muchas las ciudades y comunidades autónomas que acogerán en sus agendas culturales actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes. Estas son algunas de ellas.

Talleres de biodiversidad

Taller: Suelos, refugios de biodiversidad en Madrid.

El taller Suelos, refugios de biodiversidad, organizado por el Real Jardín Botánico (CSIC) y celebrado de forma presencial en Madrid el 14 de diciembre, invita a explorar qué se oculta bajo nuestros pies: rocas, arenas, minerales, materia orgánica y una rica comunidad de seres vivos que conforman los distintos tipos de suelos.

A través de una experiencia práctica, los participantes podrán identificar composiciones, aromas, funciones y usos de la capa terrestre que sostiene los ecosistemas.

La actividad tiene una duración de 90 minutos, un precio de 8 euros por persona y contará con grupos reducidos de hasta 20 participantes. Está dirigida tanto al público adulto como a menores acompañados a partir de 12 años. Las entradas estarán disponibles desde el 15 de noviembre.

Gracias a la colaboración con la FECYT-MICIU, los asistentes pueden solicitar de forma gratuita un intérprete de Lengua de Signos Española, simplemente indicándolo en las observaciones al realizar la compra de la entrada, lo que garantiza una actividad accesible e inclusiva.

Dónde: Real Jardín Botánico, Madrid.

Cuándo: 14 de diciembre.

Poesía al natural

Cartel III Premio Nacional de Poesía al Natural 2025.

El III Premio Nacional Poesía al Natural, convocado por el Ayuntamiento de Huétor Santillán (Granada) a través de su Biblioteca Municipal, invita a autores españoles mayores de edad a presentar obras poéticas que reflexionen sobre la relación con la naturaleza. El plazo para participar está abierto hasta el 20 de diciembre.

El certamen reconoce la poesía como una herramienta capaz de concienciar, denunciar y movilizar, especialmente ante las graves consecuencias del ecocidio y el cambio climático.

Por ello, busca textos que exploren la conexión humana con el entorno natural y que inspiren una mirada crítica hacia los riesgos generados por nuestro estilo de vida.

Con esta iniciativa, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la cultura y con la protección del planeta, promoviendo una creación literaria que contribuya a la sensibilización ambiental y al impulso de una mayor responsabilidad ecológica.

Dónde: inscripción online.

Cuándo: hasta el 20 de diciembre.

Arte sostenible

Semana de Drap-Art'25.

El Drap-Art’25, 29º Festival Internacional de Arte Sostenible, se celebrará en formato presencial hasta el 21 de diciembre en el barrio Gótico de Barcelona.

Organizado por DRAP ART ORG, ofrece un mes de exposiciones, propuestas culturales y actividades abiertas al público, protagonizadas por artistas que transforman objetos cotidianos en obras con un fuerte mensaje social y un claro compromiso con la sostenibilidad.

Entre las obras destacadas figuran Pisque & Soma de Manuel Martí Moreno, Electrotérmica N.º 2 de Amèlia Riera, Colant la llum de Amadeu Flix Miguel y Tractat d’economia i Natura (Instal·lació 1) de Elena Martí Manzanares.

También se incluye la exposición In memoriam. Pioneros del arte sostenible, en la Capilla de Santa Ágata del Museo de Historia de Barcelona, que homenajea a Daniel Argimon, Amèlia Riera y Josep Guinovart, pioneros en el uso crítico y creativo de materiales recuperados.

El festival se completa con la exposición de artistas seleccionados por convocatoria en el Espai El Borsí per al Barri y la muestra de artistas de las Islas Baleares e invitados en Mater, Casa Museu de la Plaça de l'Oli.

Además, Drap-Art incluirá un circuito cultural, un mercado de reciclaje artístico y consumo responsable, conciertos, performances y otras actividades que se anunciarán próximamente.

Dónde: barrio Gótico de Barcelona.

Cuándo: hasta el 21 de diciembre.

Plantación de árboles

Manteniendo y sumando biodiversidad en Cabárceno.

La jornada Manteniendo y sumando biodiversidad en Cabárceno, organizada por la Red Cántabra de Desarrollo Rural, se celebrará de forma presencial el 20 de diciembre en Cabárceno (Villaescusa).

La actividad consiste en un voluntariado ambiental centrado en la plantación y el mantenimiento de especies autóctonas dentro del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, un antiguo espacio minero restaurado y hoy referente en conservación.

Durante la actividad, los voluntarios trabajarán en la zona de la telecabina de los rinocerontes, donde revisarán tutores y tubos ecológicos, sustituirán marras y reforzarán la cobertura vegetal para favorecer la recuperación del bosque nativo.

Es una tarea de baja dificultad y desarrollada en terreno de pista, pensada para contribuir a la renaturalización del entorno y mejorar la resiliencia ecológica del parque.

Se ofrecen opciones de transporte sostenible, como compartir coche mediante la plataforma PROVOCA o utilizar autobús con paradas en Torrelavega, Sarón y Cabárceno. Se recomienda inscripción previa, llevar ropa y calzado adecuados y portar una cantimplora reutilizable para reducir el uso de plásticos.

Dónde: Cabárceno, Villaescusa (Cantabria).

Cuándo: 20 de diciembre.

Astroturismo

Observación de las estrellas. Imagen de archivo

Una propuesta distinta para estas fechas es la visita al Centro Astronómico de Tiedra, en Valladolid, ubicado en un destino Starlight ideal para disfrutar de cielos limpios y sin contaminación lumínica. Desde allí es posible seguir la simbólica estela de la estrella de Belén, evocando el viaje de los Reyes Magos mientras se observa el firmamento invernal.

La astronomía se presenta como una forma especial de conectar con la naturaleza, fomentando un astroturismo local y responsable.

El centro ofrece actividades guiadas tanto diurnas como, especialmente, nocturnas, donde los participantes pueden explorar cráteres lunares, las nubes de Júpiter, los anillos de Saturno o el nacimiento de estrellas en nebulosas y cúmulos lejanos gracias a potentes telescopios.

Además de las observaciones estelares y planetarias, el lugar propone experiencias complementarias como cenas bajo las estrellas, sesiones de astrofotografía o cine planetario, ampliando las posibilidades de disfrutar del cosmos casi tanto como infinito es el propio universo.

Dónde: Centro Astronómico de Tiedra, Valladolid.

Cuándo: diferentes fechas.