Una ruta ambiental en Jaén o una exposición de fotografía en Madrid: estos son los planes ODS de la semana

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a algunos de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, localidades como Madrid, Jaén o Barcelona acogerán en sus agendas culturales exposiciones, actividades e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Ruta ambiental

La Universidad de Burgos, junto con la Junta de Castilla y León, organiza del 23 al 26 de octubre de 2025 la ruta ambiental Territorio Jaén: Naturaleza, Arte y Cultura en el NE de Andalucía.

El viaje incluye visitas a Baños de la Encina, Úbeda, Baeza, Cazorla y Jaén, combinando patrimonio histórico, naturaleza y cultura.

Durante la ruta se realizarán recorridos por parques naturales, ciudades renacentistas y una experiencia de oleoturismo, con alojamiento en Jaén y paseos tanto urbanos como senderistas.

También se visitará la fortaleza de la Mota en Alcalá la Real y diversos puntos emblemáticos de Jaén, como la judería y el Castillo de Santa Catalina.

El precio es de 450 euros por persona en habitación doble, con desayuno y cena incluidos. Las comidas y entradas no están incluidas. La ruta es presencial y ofrece 2,5 créditos para estudiantes de la Universidad de Burgos.

Dónde: provincia de Jaén.

Cuándo: del 23 al 26 de octubre.

Muestra de cine

ForadCamp 2025, la XIV Muestra de Cine con la Naturaleza, se celebrará los días 25 y 26 de octubre en Figaró-Montmany, junto al Parque Natural del Montseny.

Cartel de la XIV Mostra de Cinema amb la Natura.

El evento ofrece cine de calidad y actividades al aire libre, con una selección de documentales y películas de ficción que exploran la relación entre las personas y el entorno desde perspectivas comprometidas y singulares.

Entre las obras destacadas están El eco, de Tatiana Huezo, que retrata la vida rural en México; As the tide comes in, un documental sobre una comunidad costera danesa; y A Happy Day, sobre jóvenes refugiados en Noruega.

Para familias, ForadCamp Kids proyectará Flow, una aventura animada sin diálogos que invita a reflexionar sobre la naturaleza y la convivencia.

Además, el festival incluye una excursión guiada para reconectar con el entorno de forma activa. Organizado por el Ayuntamiento de Figaró-Montmany y la Asociación INDOC, ForadCamp apuesta por un cine independiente y sensible, vinculado a la naturaleza como espacio vital y reflexivo.

Dónde: Figaró-Montmany, Barcelona.

Cuándo: 25 y 26 de octubre.

Exposición de fotografía

La exposición colectiva 'Enfoca al Corazón para Cambiar el Mundo' presenta las obras ganadoras y reconocidas del Premio Internacional de Fotografía Esperanza Pertusa, que busca destacar proyectos que inspiran transformación social positiva y visibilizan la pobreza y exclusión social.

En su cuarta edición, más de 323 artistas de 33 países han participado con sus propuestas fotográficas.

La muestra, que se celebra hasta el 30 de octubre en el Ateneo de Madrid, exhibe el trabajo del ganador Alejandro Carmona con su proyecto El Deseo, que visibiliza la vida íntima de personas con diversidad funcional, así como los accésit otorgados a Ángela Ponce y Lee-Ann Olwage por sus proyectos sobre glaciares y derechos infantiles.

Este premio, promovido por la Fundación Esperanza Pertusa, busca despertar conciencias y fomentar la acción social a través del arte fotográfico, dando voz a realidades difíciles y promoviendo un cambio desde el corazón.

Dónde: Ateneo de Madrid.

Cuándo: hasta el 30 de octubre.

Fiesta de la trashumancia

Rebaño de ovejas. Xurxo Lobato Istock

La Fiesta de la Trashumancia celebra en Madrid una tradición ganadera ancestral, con la llegada de un rebaño de ovejas que recorre antiguas cañadas reales.

Organizada por el Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo, esta fiesta ofrece diversas actividades para descubrir el valor cultural, natural y territorial de la trashumancia.

Entre las actividades programadas para octubre de 2025 destacan cuentacuentos, exhibiciones de hilado y torcido de lana, recitales musicales con instrumentos tradicionales, paseos para dar la bienvenida al rebaño y talleres para aprender sobre el hilado y afieltrado, dirigidos a diferentes edades.

También se puede visitar una exposición sobre la trashumancia como patrimonio cultural inmaterial.

Estas actividades, que se desarrollan principalmente en el Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo, invitan a participantes de todas las edades a conectar con esta costumbre que ha marcado la historia rural y que aún mantiene viva la relación entre naturaleza y cultura.

Dónde: Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo, Madrid.

Cuándo: del 17 al 19 de octubre.

Premios de la Energía

La Asociación Clúster de la Energía de Aragón (Clenar) convoca la IV edición de los Premios de la Energía Clenar, con el objetivo de reconocer a personas, empresas e instituciones destacadas en el ámbito energético y medioambiental.

Los premios incluyen ocho categorías: energías renovables, movilidad sostenible, descarbonización, sostenibilidad y medioambiente, innovación, internacionalización, comunicación energética y derecho de la energía.

Cada categoría valora proyectos e iniciativas que impulsen la transición energética y la lucha contra el cambio climático.

Estos premios buscan destacar el liderazgo, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad en el sector energético, promoviendo el desarrollo de soluciones que contribuyan a un futuro más sostenible y eficiente.

Dónde: online.

Cuándo: hasta el 17 de octubre.