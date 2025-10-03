Explorar la relación entre naturaleza y salud o un festival de cine social: estos son los planes ODS de la semana

Un primer plano de un carrete de película de cine. iStock

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a alguno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, localidades como Madrid o Huelva acogerán en sus agendas culturales conciertos, talleres y charlas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

Celebrando Iberoamérica

El viernes 3 de octubre, Casa de América de Madrid da el pistoletazo de salida de la última edición del Festival Celebremos Iberoamérica, CIB Fest 2025.

En su tercera edición, este evento organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) contará con la actuación de artistas como Vanessa Cera (Colombia), Pahola Crowley (Costa Rica) o la Orquesta Sinfónica Victoriano López (Honduras).

Más de una veintena de actividades llenarán las calles de la capital gracias a esta alianza de la OEI con el programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, 21 DISTRITOS, las embajadas de los países iberoamericanos en España y Casa de América.

Dónde: Madrid.

Cuándo: del 3 al 25 de octubre.

Carrera solidaria

Down Madrid invita a correr por la inclusión en la XV edición de la carrera solidaria que organiza cada año, en la que participan miles de corredores por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y el fomento de su bienestar a través del deporte.

Cada distancia tendrá un horario de salida. Para la carrera de 5 km, a las 9:30 horas; la de 10 km, a las 9:35h; y la de 2,5 km, a las 11:30h.

Dónde: Parque Juan Carlos I (Madrid).

Cuándo: 5 de octubre

Sostenibilidad territorial

Por décimo año, la Asociación Española de Geografía celebra su Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial (FISAT). Este año será Huelva la ciudad que, durante tres jornadas, congregará a expositores y participantes de 36 países de África, América y Europa.

Todo ellos debatirán sobre políticas públicas, propuestas, programas, proyectos, iniciativas, emprendimientos, avances, retos, desafíos y recomendaciones para incorporar a la Agenda 2030.

Dónde: Huelva.

Cuándo: 6, 7 y 8 de octubre.

Festival de cine social

Esta semana, se celebra en la Comunidad de Madrid la segunda edición del Festival Internacional de Cine Social de Majadahonda (MISFE’25). Lo hace partiendo de la convicción de que el cine es una herramienta de transformación social y que, incentivando la difusión de un cine crítico y de calidad, se puede educar y sensibilizar a la comunidad sobre cuestiones sociales importantes.

El MISFE’25 no solo promete ser un escaparate para el talento cinematográfico, sino que también aborda y pone en foco cuestiones sociales de interés.

Dónde: Majadahonda, Madrid.

Cuándo: del 6 al 10 de octubre.

'Mucha Muchacha'

Dentro del I Primer encuentro de músicas populares contemporáneas, el Centro Federico García Lorca recupera a Las Sinsombrero.

Maruja Mallo, Marga Gil, María Teresa León, Concha Méndez o Rosa Chacel son solo algunos ejemplos de las mujeres artistas de la generación del 27, olvidadas por la historia hasta 2016.

Todas ellas colaboraron en la agitación cultural y la modernización social de los años 20 y 30 en España… hasta que el franquismo las silenció y borró de un plumazo.

Pero lo que comenzó como una investigación teórico-práctica del centro, acabó siendo el punto de partida de Mucha Muchacha, una obra centrada en los conceptos de empoderamiento, determinación, voz, participación, libertad y cooperación.

Dónde: Granada.

Cuándo: 8 de octubre.

Naturaleza y salud

En el marco del Foro de Santander Capital Natural, SEO/BirdLife organiza en el Palacio de la Magdalena una jornada técnica titulada Naturaleza y salud: evidencia, bienestar y ciudades habitables.

Con ella se busca abordar la conexión bidireccional entre la naturaleza y la salud humana. El objetivo principal es sentar las bases científicas irrefutables que demuestran cómo el contacto con entornos naturales es crucial para nuestro bienestar físico y mental.

Dónde: Palacio de la Magdalena, Santander.

Cuándo: 8 de octubre.

MadBlue Talks

Como parte de MadBlue, el festival sobre sostenibilidad celebrado en la capital, se darán cita algunas de las voces más influyentes de grandes corporaciones que han situado la economía verde en el centro de su estrategia.

Durante esta jornada, se debatirán los grandes retos en torno a la ciencia, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de negocio.

Conchita Díaz Cantarero, Head IA Education for EMEA Google; Cristina Garmendia, presidenta de Mediaset España; Jaime de Jaraiz Lozano, presidente y CEO de LG Electronics España; Carolina Muro, directora de Relaciones Institucionales en Nestlé España; o Delia García, directora de Sostenibilidad del grupo L’Oreal en España y Portugal, serán algunos de los invitados a las MadBlue Talks.

Dónde: Loom Azca. Madrid.

Cuándo: 8 de octubre.