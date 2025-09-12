Una muestra del medio rural en A Coruña o un congreso sobre cambio climático en Madrid: los planes ODS de la semana

Una semana más, ENCLAVE ODS hace un repaso de las actividades y planes que se celebran en todo el territorio nacional para seleccionar las principales citas que nos acercan al espíritu de la Agenda 2030 y a alguno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante los próximos siete días, localidades como Madrid, Tenerife y A Coruña acogerán en sus agendas culturales exposiciones, festivales e iniciativas que no dejarán a sus visitantes indiferentes.

'LIBERA, unidos contra la basuraleza'

Cartel de la exposición proyecto 'LIBERA, unidos contra la basuraleza'. Ayuntamiento de Madrid

La exposición se celebra en el Centro de Información y Educación Ambiental de Casa de Campo, en Madrid. Y estará disponible hasta el 28 de septiembre.

Organizada por el Ayuntamiento de Madrid, esta muestra presencial presenta el proyecto impulsado por SEO/BirdLife. Lo hace en colaboración con Ecoembes, una entidad comprometida con la economía circular y el reciclaje de envases.

Su objetivo principal es eliminar los residuos en la naturaleza y concienciar sobre el impacto de la basuraleza en el medio ambiente.

La iniciativa LIBERA busca involucrar a la ciudadanía a través de tres líneas de acción: generar conocimiento, fomentar la prevención y promover la participación activa en la limpieza y conservación de espacios naturales.

Con entrada gratuita, la exposición invita a los visitantes a reflexionar sobre su papel en la protección del entorno y a formar parte del cambio hacia un planeta más limpio y sostenible.

Dónde: Parque Casa de Campo (junto al embarcadero del lago), Madrid.

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

Festival Boreal 2025

Cartel del Festival Boreal 2025.

Se celebrará del 17 al 21 de septiembre en Los Silos, Santa Cruz de Tenerife. Y reúne una variada programación que incluye conciertos, talleres, exposiciones, arte urbano, actividades familiares y mercados, orientados a públicos de todas las edades.

Desde su origen, Boreal ha sido un eco-evento que combina expresiones culturales con valores de sostenibilidad y educación ambiental. Esto le ha llevado a hacerse con reconocimientos como el Premio Fest en sostenibilidad e igualdad de género.

Uno de los pilares del festival es el intercambio cultural, promoviendo el acercamiento entre distintas culturas y valorando al mismo tiempo el patrimonio local.

Su enfoque sostenible se manifiesta en la organización y en los contenidos, que abordan temas como el cambio climático, la economía circular y la biodiversidad.

Además, ha logrado consolidarse como una plataforma de participación social, expresión artística y conciencia ecológica, con una propuesta renovada cada año.

Dónde: Los Silos, Tenerife.

Cuándo: del 17 al 21 de septiembre.

Congreso sobre cambio climático

Cartel V Congreso Internacional Compra Pública Verde y Cambio Climático. Universidad de Alcalá

El V Congreso Internacional de Compra Pública Verde y Cambio Climático se celebrará los días 24 y 25 de septiembre de 2025 en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), en formato presencial.

Lo organiza el Grupo de Investigación 'Compra Pública Verde'. Y busca analizar los avances en contratación pública ecológica en el marco del Pacto Verde Europeo y la legislación vigente sobre cambio climático y transición energética.

El evento está dirigido a investigadores, profesionales, estudiantes y representantes del sector público y privado. Las inscripciones varían entre los 50 y los 150 euros, aunque es gratuita para los estudiantes de la Universidad de Alcalá.

El congreso forma parte de las actividades de la Cátedra de Contratación Pública Ecológica (Universidad de Alcalá - Fundación Biodiversidad, MITECO). Y cuenta con financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Su objetivo es convertirse en un espacio de encuentro entre academia, administración, empresa y tercer sector para compartir experiencias, actualizar conocimientos y debatir el futuro de la contratación pública verde en Europa.

Dónde: plaza de San Diego, s/n, Universidad de Alcalá, Madrid.

Cuándo: 24 y 25 de septiembre.

Exposición 'El Observatorio'

La muestra de la artista Alo puede visitarse hasta el 30 de septiembre en las antiguas caballerizas del Pazo de Lóngora, en Oleiros (A Coruña), sede del CEIDA (Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia).

El Observatorio se trata de una exposición gratuita presentada en la planta baja de la Biblioteca y Centro de Documentación Ambiental. Cuenta con un horario de lunes a jueves de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, y los viernes de 9 a 14 horas (excepto festivos).

La muestra reúne una serie de acuarelas de Alicia Pacheco, conocida como Alo, artista autodidacta oleirense especializada en ilustración naturalista.

Inspiradas en sus salidas al campo, sus obras capturan con precisión elementos del entorno natural como plantas, animales o formaciones geológicas.

La muestra propone una experiencia de contemplación serena, similar a la de un observatorio de aves. Invita al público a observar la naturaleza con detenimiento y respeto.

La exposición parte de la convicción de la artista de que "no se protege lo que no se conoce", fomentando así la sensibilidad ambiental a través del arte.

Dónde: antiguas caballerizas del Pazo de Lóngora, Oleiros, A Coruña.

Cuándo: hasta el 30 de septiembre.

Concurso de fotografía

VII edición del Concurso de fotografía 'Planeta Tierra, Planeta Vida'. Universidad Carlos III Madrid

La VII edición del concurso de fotografía Planeta Tierra, Planeta Vida, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, estará abierta hasta el 24 de septiembre, en formato online.

Esta iniciativa, enmarcada en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio), se desarrolla bajo el lema #SinContaminaciónPorPlásticos.

El certamen está dirigido exclusivamente a miembros de la comunidad universitaria. Podrán presentar una fotografía original e inédita por categoría: naturaleza (paisajes, flora, fauna y buenas prácticas ambientales) y denuncia ambiental (degradación de ecosistemas urbanos o naturales).

El concurso está coordinado por los Vicerrectorados de Cultura e Igualdad y Sostenibilidad. Y cuenta con un jurado compuesto por profesionales del ámbito fotográfico y académico.

Se otorgarán premios de 150 euros y sudaderas oficiales UC3M a las mejores obras de cada categoría. El jurado valorará la pertinencia temática, la calidad técnica y el impacto visual de las fotografías.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario online de la universidad, usando el correo institucional.

Dónde: online, a través de este enlace.

Cuándo: hasta el 24 de septiembre.