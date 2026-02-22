Eveli Opmann, la única mujer al frente de una maderera en Estonia: "Somos esenciales para la supervivencia de la industria"

Tal vez sea por su legado soviético —aunque no les guste hablar de ello—. O que, como dice Eveli Opmann, CEO de Puidukoda, empresa maderera de Estonia, la economía del país es "muy joven" y, por ello, "hombres y mujeres empezamos desde el mismo punto de partida en el mercado laboral".

También puede deberse a que "las mujeres tienen una educación muy superior" desde siempre en este Estado báltico y que, además, esta no se ve interrumpida por el servicio militar obligatorio. Por eso, como indica Martti Kork, CEO de Barrus, otra de las empresas del sector, "ellas son cada vez más en las fábricas, especialmente en los puestos que requieren especialización tecnológica".

Y es que cuando recorres cualquiera de las fábricas de Puidukoda o Barrus, lo primero que llama la atención es el número de mujeres que hay tras los raíles que transportan la madera, frente a los mandos que hacen que todo el engranaje de los aserraderos funcione.

No es de extrañar, por tanto, que Opmann, la única fémina al mando de una empresa del sector en Estonia, asevere que "las mujeres somos esenciales para la supervivencia de la industria".

Por eso, admite que siempre que puede "anima" a sus colegas, empleadas y candidatas en entrevistas de trabajo a que "busquen el liderazgo, que sigan aprendiendo y aspiren alto en su vida laboral".

Una de las trabajadoras de Puidukoda. Egon Ligi Estonia

Porque, matiza, "en Estonia las mujeres pecan de modestia, de no reivindicar su lugar en la empresa". Aunque, en realidad, esa es una tónica que se repite a lo largo y ancho del mundo.

En Puidukoda, asegura, hay paridad en cuanto al género de sus trabajadores. "Estamos al 50%, tanto en fábrica como en administración", indica a ENCLAVE ODS.

La CEO de Puidukoda, Eveli Opmann, en su fábrica. Egon Ligi

Kork, por su parte, reconoce que Barrus aún no ha llegado a ese equilibrio, pero se encuentra cercano a él: "Nuestra intención es seguir contratando a mujeres para puestos especializados de fábrica, que requieran manejo de inteligencia artificial y aparatos altamente tecnológicos".

Despunte tecnológico

La industria maderera estonia se está reconfigurando o, más bien, modernizándose sobremanera. "Necesitamos a personas expertas en inteligencia artificial y tecnología, trabajadores especializados y no tanto mano de obra", indica Opmann. Y en eso las mujeres empiezan ya a despuntar.

Dos de las trabajadoras de Barrus. Egon Ligi Estonia

Los programas de formación para la industria de la madera en Estonia son comunes. Desde Puidukoda ofrecen becas para especializarse en IA y digitalización, "para que los jóvenes del sur del país, de las zonas rurales, aprendan y, si quieren, vuelvan a casa a poner sus conocimientos al servicio de sus pueblos".

También Barrus apoya financieramente programas para integrar la tecnología ya no sólo en sus propias fábricas, sino en las comunidades en las que trabaja. Es el caso de kood/Võru, una suerte de academia donde alumnos de todas las edades dan un vuelco a sus carreras laborales.

Cambiar por la guerra

Opmann asegura que la invasión rusa de Ucrania ha transformado casi por completo la industria maderera de Estonia. "La madera de Siberia era, hasta que empezó la guerra, una materia prima clave para nosotros", cuenta la CEO de Puidukoda. Sin embargo, todo cambió aquel 24 de febrero de 2022.

Vista aérea de Puidukoda. Egon Ligi

Desde entonces, "hubo que reinventarse" y "apostar por lo local, por la madera europea". Esa que, dice, cumple con todas las certificaciones pertinentes y, sobre todo, "no está manchada de sangre". Así que cualquier país que negocie con Rusia está vetado.

Esto último, además, es clave para los CEO tanto de Puidukoda como de Barrus: "El proveedor que esté a favor de la guerra se queda fuera del negocio".

En la empresa que dirige Opmann, por ejemplo, antes de la guerra la mitad del suministro llegaba de Rusia, país con quien, recuerda, había buena relación. Ahora, en cambio, "la madera rusa asciende a cero, se ha cortado por completo". Estonia, Letonia, Suecia o Finlandia son, desde entonces, los nuevos proveedores.

En los países bálticos, como también en los nórdicos, la madera es clave para la construcción. "Es el futuro para Europa", indica Opmann.