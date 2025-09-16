Robert Redford, el icono del activismo en Hollywood: un 'eco' resort y una fundación en pro de "los recursos limitados"

Robert Redford en su papel como Bob Woodward en 'Todos los hombres del presidente', 1976. Gtres

Robert Redford, actor y director de cine, leyenda de Hollywood y referente del activismo ambiental, ha muerto este martes 16 de septiembre a los 89 años en su casa de Utah, según informó The New York Times.

Su fallecimiento ha ocurrido en las montañas a las afueras de Provo, y fue anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, quien no precisó la causa.

Su carrera comenzó en los años sesenta con títulos como La jauría humana (1966) y Descalzos por el parque (1967), y alcanzó gran popularidad con Dos hombres y un destino (1969) y El golpe (1973), ambas junto a Paul Newman.

Pero más allá de su carrera en el cine, Redford destacó por su compromiso con la preservación del medioambiente. Desde los años 70, el actor vinculó su figura pública a la defensa de la naturaleza, convirtiéndose en una de las voces más visibles del ecologismo en Estados Unidos.

Sus primeros pasos

Ya en 1975, Redford defendía el uso de energías renovables como la solar, en un momento en el que la conciencia ecológica apenas empezaba a desarrollarse.

Su papel más relevante en la esfera medioambiental llegó en 1987, cuando organizó la conferencia 'Glasnost de la Casa Verde', que reunió a científicos soviéticos y estadounidenses para debatir sobre el calentamiento global, en un contexto marcado por la Guerra Fría.

En 1969 había fundado el Sundance Institute, inicialmente como plataforma para promover el cine independiente, pero con un trasfondo que unía arte y naturaleza. Con el tiempo, este espacio se consolidó también como un foro de concienciación sobre temas medioambientales.

La voz ecologista

En 2015, Robert Redford intervino en una reunión de alto nivel sobre el cambio climático en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Allí instó a los líderes internacionales a actuar con urgencia para abandonar los combustibles fósiles y advirtió de que los efectos del cambio climático serían "irreversibles" para "el aire que respiramos, el agua que tomamos y la salud de nuestros hijos, nietos y las generaciones futuras".

Durante la audiencia, insistió en que el juicio abrumador de la ciencia sustenta que el calentamiento global es real y el resultado de la actividad humana.

Redford pidió impedir que la temperatura del planeta aumente más de dos grados centígrados. "Esa diferencia es apenas perceptible para la piel humana, pero es todo lo que se necesita para transformar un campo próspero en un desierto y eliminar un tercio de toda el agua para 2100", señaló.

Se presentó entonces como "actor de profesión, pero activista por naturaleza". Y subrayó que siempre creyó en la necesidad de encontrar un equilibrio "entre lo que producimos para nuestra supervivencia con lo que preservamos para nuestra supervivencia".

"Es nuestra última oportunidad. Los recursos del planeta están limitados, pero no hay límite para la imaginación humana y nuestra capacidad para resolver nuestros mayores problemas", dijo, aludiendo a la cumbre de París de ese mismo año.

En declaraciones posteriores, explicó que su vínculo con la naturaleza nació en Los Ángeles, su ciudad natal, cuando tras la II Guerra Mundial observó cómo los rascacielos y la contaminación transformaban el paisaje urbano. "Me estaban separando de la ciudad que amaba desde niño", recordó entonces.

The Redford Center

Ese compromiso se tradujo también en la creación de The Redford Center, fundado en 2005 junto a su familia. La organización sin ánimo de lucro está dedicada exclusivamente al cine de impacto ambiental y ha producido tres documentales y más de 40 cortometrajes, con distribución en plataformas como Netflix, Hulu, HBO, PBS y National Geographic.

Según su propia definición, el centro busca "fortalecer y ampliar el alcance de las iniciativas comunitarias que impulsan el movimiento ambiental" a través de narrativas audiovisuales.

Entre sus logros, se cuentan campañas que frenaron la construcción de plantas de carbón contaminantes, la restauración del delta del río Colorado, la reconexión de comunidades con la naturaleza y la promoción de energías limpias y transporte sostenible.

Sundance Resort

Otro de los grandes proyectos de Redford fue el Sundance Resort, estación de esquí y centro artístico que fundó en Utah en 1968, cuando adquirió 1.200 hectáreas en las montañas de Provo. Allí aplicó su lema: "Desarrollar poco y preservar mucho".

En Sundance, los edificios se integran en el paisaje, sin superar la línea de los árboles, y 500 acres permanecen bajo servidumbre de conservación. Redford explicó que su intención era evitar los desarrollos masivos que ya se expandían por Colorado y Utah.

El resort se convirtió en un punto de encuentro artístico. En 1981, Redford invitó a diez cineastas emergentes a trabajar en el complejo, lo que dio origen al Instituto Sundance y, posteriormente, al Festival de Cine de Sundance, que desde 1983 se celebra en Park City y es hoy el certamen de cine independiente más influyente del mundo.

"Me dijeron que estaba loco, pero yo quería la unión perfecta entre arte y naturaleza", comentaba el actor en una entrevista con Ski Magazine. Y aunque en 2020 el complejo cambió de propietarios, el resort sigue manteniendo el espíritu de Redford, con un enfoque en la comunidad, el arte y el medio ambiente.

Y es que, tal como dijo en durante su participación en la audiencia con Naciones Unidas en 2015, "hasta aquí hemos llegado. Este es nuestro único planeta, y nuestra única fuente de vida".