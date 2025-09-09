Manuel Carvajal, fundador de Bueydu: "Queremos ser el 'Walllapop' del alquiler de tractores… y lo que surja"

Manuel Carvajal, fundador de Bueydu, la plataforma que quiere revolucionar el alquiler de productos. Cedida

¿Necesita una motosierra? ¿Un tractor? ¿Una bicicleta eléctrica? ¿O tal vez quiera un catamarán o una furgoneta para irse de vacaciones? Sea lo que sea lo que busque, probablemente no le salga rentable comprarlo. Pero… ¿y alquilarlo?

Esa es la lógica de pensamiento que hay detrás del proyecto de Manuel Carvajal, que tras la pandemia montó su empresa online de venta de remolques y cisternas agrícolas. Ahora lanza Bueydu, una plataforma digital que ofrece alquileres sin intermediarios.

Carvajal cuenta que pronto se dio cuenta de que tenía que ir un paso más allá. Porque, como dice, "la maquinaria del campo tarda mucho en desgastarse".

Además, explica a ENCLAVE ODS desde la sede su pyme, en Chauchina, Granada, que todo empezó por una llamada. Fue en 2021 y le hizo pensar en la necesidad de hacer de la economía circular un motor vital.

Cuestión de serendipia

"Nos llamó Microsoft, cuando estaban haciendo su centro de datos de Algete, para alquilar una máquina", explica. Él, que nunca había pensado en diversificarse de esa manera, decidió aprovechar la oportunidad.

Pronto le llamarían los encargados de las obras del Bernabéu. "Necesitaban una plataforma para colocar el césped del estadio". Una cosa llevó a la otra y Rinoagro empezó a recibir peticiones de empresas que necesitaban diferente maquinaria por días.

"Nosotros, como somos una compañía pequeña, no teníamos la capacidad de dar ese servicio", confiesa.

A esto se le unió que los agricultores de la zona le contaban que "tenían máquinas que solo utilizaban un mes". O que habían "invertido 100.000 euros en ellas y que las estaban paradas la mayor parte del año".

Fue esa conjugación de factores lo que hizo que le diese vueltas a una idea: ayudar a que quienes necesitan maquinaria se pongan en contacto con quienes la tienen.

"Se nos ocurrió rentar las máquinas y que la gente pague por el uso. Así empezamos primero a alquilar herramientas de otra gente y se nos ocurrió hacer algo a nivel global para que todo el mundo tuviese acceso", indica.

"Democratizar el alquiler"

Así surgió Bueydu (una mezcla entre buey, un animal "tan arraigado al campo", y du, "por la industria"). Junto a su equipo de Rinoagro creó esta plataforma que, dice, aspira a ser una suerte de "Idealista de lo agro".

"Porque igual que cuando quieres algo de segunda mano, piensas en Wallapop o en Vinted. O cuando buscas un hotel, vas directamente a Booking. Nosotros queríamos que cuando la gente quisiera alquilar herramientas o maquinaria pensase en nuestra plataforma", indica.

Y confiesa que, en realidad, Bueydu nació con la idea de "democratizar el alquiler, para que todo el mundo tuviese acceso a lo que necesita sin intermediarios".

Manuel Carvajal, fundador de Bueydu. Cedida

Su intención no era otra, confiesa, que hacer honor al "espíritu latino del trueque". Y para ello se fundamentan, dice, en la sostenibilidad, la economía circular y en la "independencia" de los usuarios.

"Tú puedes entrar, coger el contacto y negociar con quien alquila directamente", indica Carvajal.

Y añade: "Nosotros lo que te damos es ese soporte. Ayudamos a empresas que no se han dedicado nunca al alquiler o a un particular, y les ponemos en contacto con personas que necesitan lo que ellos tienen".

De lo agro al cielo

Carvajal explica que los primeros pasos del proyecto estuvieron muy centrados en el sector primario y el de la construcción. Se ofrecían tractores, aperos de labranza, excavadoras…

Y así empezó a funcionar la plataforma, hasta que un día se dio cuenta de que "la misma persona que alquila un tractor, en verano se va a la playa y a lo mejor quiere una moto de agua", cuenta.

De esta manera, poco a poco, empezaron a abrirse a todo un abanico de productos, que van desde los aperos de labranza hasta veleros o, incluso, un dron o una avioneta. Ahora, dice, "el cielo es el límite".

El producto estrella

Los tractores, remolques y cisternas de agua son los productos más alquilados en Bueydu, según su fundador. Aunque cada vez se solicitan más drones e, incluso, comenta sorprendido Carvajal, "se realizan muchas búsquedas de aviones privados".

Asimismo, se multiplican los usuarios que buscan caravanas o productos náuticos —como motos de agua—. E, incluso, otros relacionados con la movilidad eléctrica como sillas motorizadas o patinetes.

"También nos han llegado a pedir cañones de humo para rodajes", asegura.

Según Carvajal, la tendencia de su plataforma es que cada vez más personas buscan productos más diferentes. Por eso, insiste, están introduciendo sectores como el aéreo, el náutico, el forestal o, incluso, el de la movilidad eléctrica.

Modelo a la europea

Carvajal recuerda que ahora, en España, se está potenciando más el alquiler. Algo que en Europa "está muy consolidado", especialmente, dice, en Inglaterra, Francia o Alemania.

Aquí, en cambio, "estamos empezando". Y en esos primeros pasos se quiere colar su plataforma que, por el momento, "sobrevive a pulmón".

Toda la inversión la realizan de sus bolsillos y "cuesta rentabilizar algo así". Por eso, insiste, Bueydu es "un proyecto de fondo", a largo plazo.

El mayor problema, cuenta Carvajal, es que, por temas culturales, "todavía no hay tantas personas que piensen en alquilar como primera opción cuando necesitan una herramienta o un producto específico".

Aunque, dice, "sí es verdad que la inflación y el poco poder adquisitivo están haciendo que al final la gente se plantee el pagar por uso".

En este momento, la plataforma está en busca y captura de personas que quieran ofrecer productos. "Tenemos más demanda que oferta".