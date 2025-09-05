La periodista Julia Higueras pone en marcha 'La hora optimista', un espacio para las buenas noticias en Radio 5

"Quiero dar espacio a todas esas miradas valientes que construyen un mundo mejor". Así de contundente y ambiciosa se muestra la periodista Julia Higueras cuando se le pregunta por la intención detrás de su nuevo programa de radio.

Porque, este fin de semana, está de estreno. El domingo 7 de septiembre llega a Radiotelevisión Española (RTVE) La hora optimista, el nuevo programa dominical de Radio 5 que se emitirá a partir de las 21:05 h.

En él, Higueras busca seguir la línea de su revista Anoche tuve un sueño —que lleva ya 15 años en circulación— y sus premios Optimistas Comprometidos. Así, pretende contar la otra cara de la moneda porque, dice a ENCLAVE ODS, "las malas noticias son la excepción, por eso los periodistas nos centramos en ellas".

Y es que, para ella, centrarnos en "lo mal que van las cosas", sin hablar de su contraparte, es "contar la historia a medias". Por eso, con La hora optimista busca acercar al oyente a todos esos proyectos y personas que "hacen que el mundo siga girando".

Trabajo con propósito

Dice Higueras, además, que para ella no es difícil encontrar perfiles que "trabajen con propósito". Incluso, asegura medio en serio, medio en broma, "podría rellenar muchísimos espacios contando con personas que están haciendo cosas impresionantes".

Julia Higueras con la técnica de sonido en RNE. Cedida

Una de ellas sería la primera entrevistada, que estrenará programa junto a la periodista el próximo domingo 7: Ángela Baldellou. La directora general del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), insiste Higueras, "trabaja para mejorar el mundo desde el urbanismo".

Y de eso hablará en La hora optimista. Sobre "cómo urbanizar una ciudad para que, cuando pases por ella o cuando te pares en un parque, sientas que te abraza".

Como ella, insiste, "hay muchísima gente, en todos los ámbitos, que no hacen ruido y que quieren mejorar la sociedad".

El programa de Radio 5 contará, desde este domingo, con una entrevista en profundidad que será la encargada de marcar la temática a tratar. Además, se complementará con dos "píldoras" informativas.

Al frente de Esto también pasa, uno de los espacios fijos en La hora optimista, estará Isabel Rivadulla, socia fundadora y vicepresidenta de WAS (Women Action Sustainability) y directora de Comunicación de Signus.

Julia Higueras durante la grabación del programa. Cedida

Asimismo, en cada programa se profundizará en un proyecto concreto que ya cuenta con recorrido. Así, la sección El poder de una idea: de la idea a la acción abordará los "cambios en la comunidad que han producido iniciativas reales".

Un halo de optimismo

Higueras hace hincapié en la necesidad de hablar de lo bueno que hay en el mundo. Porque, recuerda, cada vez hay más jóvenes que "no ven futuro".

Por eso, el optimismo es esencial. Porque "las cosas pueden estar muy mal, pero siempre hay esperanza".

Y transmitir este mensaje, apunta Higueras, es "responsabilidad de los periodistas y también de la radio pública". Cambiar la narrativa, como indica, está en nuestras manos.