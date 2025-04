La bióloga que investiga a los tiburones guitarra de la costa de Murcia que se creían extintos: "No son peligrosos"

En Cabo de Palos, los pescadores han convivido durante años con una especie que los científicos creían extinta en el Mediterráneo occidental: los peces guitarra, conocidos en la zona como tiburones guitarra. Y es que estos animales presentan un aspecto peculiar: "Parecen mitad raya, mitad tiburón", según explica a EL ESPAÑOL la bióloga María Pozo-Montoro. "Se consideraban desaparecidos en la zona desde hace más de 30 años".

Esta bióloga de 29 años que asegura que su tierra "es el Mar Menor" lidera el proyecto GUITAR-HERO, una iniciativa de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Fundación Biodiversidad. Su objetivo es conocer cómo es la población de los peces guitarra y otros tipos de rayas y tiburones en la costa murciana.

"El orden al que pertenecen las rayas y los peces guitarra es el grupo de animales marinos más amenazados del planeta", subraya Pozo-Montoro. La zona donde sospecha que se encuentra la población más importante de peces guitarra es en las playas de Cabo de Palos, una pedanía cartagenera situada justo antes de entrar a La Manga, muy cerca del Mar Menor, en la que son habituales los avistamientos de cetáceos todos los veranos, debido a su rica fauna marina.

Pregunta: ¿Qué son los peces guitarra: rayas o tiburones?

Respuesta: Es una especie chulísima porque tiene esa cabeza triangular como las rayas, pero unas aletas dorsales y cola como de tiburón. Pero se trata de una especie de raya. En Cabo de Palos es donde aparentemente está la población más importante.

P.: ¿Por qué están en peligro de extinción?

R.: Se ven muy afectados por la sobrepesca, tanto para su consumo, como por la pesca accidental, aunque se han dado algunos casos de pesca accesoria. Son animales que tardan mucho en crecer, pueden llegar hasta el metro cincuenta, pero para poder reproducirse tardan varios años. Además, tienen muy poquitas crías, las hembras dan a luz como mucho a cinco en cada parto.

P.: ¿Son peligrosos para el ser humano?

R.: En la mayoría de los casos es muy difícil verlos, y si lo consigues, normalmente el animal tiene más miedo de ti, que tú de él. Pero pueden defenderse, por eso hay que darles espacio, nunca perseguirlos.

Un pez guitarra localizado en aguas de la Región de Murcia. Javier Murcia

Estos animales marinos de extraño aspecto tienen una esperanza de vida de entre 20 y 24 años, según se cree. Se alimentan de crustáceos, gambas, peces pequeños… La investigadora especialista en tiburones y rayas explica que "no se sabe cuántas especies habitan en las costas de Murcia".

"Empezamos a investigar estos animales en 2023, y pensábamos que íbamos a ver tres o cuatro ejemplares. Sin embargo, conseguimos marcar a unos treinta", explica Pozo-Montoro. Y añade: "Además, estamos recibiendo noticias sobre avistamientos de ejemplares que no están marcados, por lo que tenemos que seguir con el trabajo de investigación para conocer cuáles son sus hábitats y sus movimientos".

Un pez guitarra, fotografiado desde abajo en aguas de la Región de Murcia. Javier Murcia

P.: ¿Pueden encontrarse ejemplares en el Mar Menor?

R.: Es una muy buena pregunta, pero no lo sabemos. Hemos colocado receptores en varias entradas al Mar Menor para comprobarlo. En principio, dada la salinidad más alta de la laguna, no pensamos que vaya a ser un hábitat a largo plazo, pero tenemos que comprobarlo.

El proyecto GUITAR-HERO se va a estar desarrollando hasta enero de 2026 en el marco de la startup Guitarprotect, que fundó esta investigadora de la Universidad de Murcia. "Estas investigaciones no son cosa de un año para otro, por eso nuestra intención es continuar para identificar las zonas más importantes para tiburones y rayas", explica Pozo-Montoro.

Además, puntualiza, "el tener estos peces guitarra en las costas murcianas es como una última oportunidad para España, Francia e Italia de no perder a esta especie".

Entre las actividades delineadas, los investigadores de GUITAR-HERO esperan incrementar el número de animales marcados para su seguimiento en la región, expandir la actual red de avistadores de rayas y tiburones e iniciar censos visuales independientes en zonas de especial interés para complementar los avistamientos recibidos por redes sociales.

Asimismo, consideran fundamental el intercambio de información sobre estas especies con el sector pesquero, tanto profesional como recreativo, el del submarinismo y con la sociedad en su conjunto, en forma de talleres, cursos de formación y charlas divulgativas.

La bióloga María Pozo-Montoro ayuda a tres investigadores a capturar un pez guitarra para marcarlo. Rosa Canales

P.: ¿Qué han podido descubrir sobre los peces guitarra en el tiempo que llevan investigando?

R.: Creemos que son capaces de cambiar de color. Cuando están más excitados nos da la sensación de que empiezan a sacar una coloración azul. No se sabe mucho sobre ellos, todavía. Pasan las mañanas enterrados escondidos bajo la arena y salen a cazar por la noche. Además, he estado con muchísimas especies de rayas y tiburones y juraría que nunca he visto un bicho moverse tan rápido para huir o para alimentarse.

P.: ¿Qué tiene que hacer un bañista si se topa con un pez guitarra?

R.: Lo primero es determinar si el animal está bien. Si es así, hacer una foto y un vídeo y mandarlo a nuestras redes sociales [@project.guitarprotect] o a nuestro correo [tiburonesrayasmurcia@gmail.com] indicando la zona, el lugar y la fecha donde se ha avistado. Esto nos da una información fundamental. Si el animal no está bien, hay que llamar al 112.

Esto es lo que hay que hacer tanto si alguien ve un pez guitarra como si se topa con otras especies de raya o tiburones. No son especies asesinas, sino que van a lo suyo y son superimportantes para el ecosistema.

Nada de monstruos

Esta bióloga es la viva imagen de la pasión hacia una causa: en su caso, los tiburones y las rayas, a los que ha dedicado toda su vida académica. Por eso, lamenta el estigma que existe sobre los temidos escualos: "Mucha gente tiene la percepción de que son monstruos, a mí misma me pasó la primera vez que vi Tiburón cuando era una niña".

"Sin embargo, en el Mediterráneo es muy complicado que haya problemas", insiste Pozo-Montoro. "En Estados Unidos y Australia hay más ataques a personas, porque los tiburones que hay confunden la silueta de los bañistas sobre las tablas de surf con otros animales en condiciones de baja visibilidad".

P.: ¿De dónde viene su pasión por estos animales marinos?

R.: La primera vez que vi un tiburón fue de niña en un documental, en el que ponían música de terror cuando salían los escualos… Ese miedo se reforzó cuando vi Tiburón, y pasé todo el verano sin entrar en el Mar Menor, que es donde yo he crecido. Sin embargo, eso fue alimentando mi fascinación.

Empecé a ver vídeos en YouTube que contrastaban con esa idea de que los tiburones son máquinas de matar, y eso me hizo querer aprender más. Estudié Biología, y la primera vez que nadé con un tiburón comprobé que el animal, cuando se te acerca, se queda cinco segundos mirándote y se va. Tiene cero interés en ti, porque no somos parte del menú.

Mientras que bucear en un mar rodeado de escualos puede representar la pesadilla de muchos, para esta bióloga ese es su hábitat natural. Ahora, los protagonistas de sus proyectos no son solo los tiburones, también esos peces guitarra de aspecto extraterrestre que la joven investigadora no duda en calificar como "las estrellas de las costas murcianas".