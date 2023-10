Así son las 'towerco' del mañana: reutilizables, "invisibles" y "omnipresentes"

El pasado mes de septiembre, TOTEM, towerco europea neutral del Grupo Orange, especializada en infraestructuras pasivas móviles, firmaba un acuerdo con DeltaComGroup para llevar la economía circular en nuestro país a otro nivel. Así, buscan evitar la emisión a la atmósfera de más de 300 toneladas de CO₂. Algo crucial si queremos que la digitalización vaya de la mano de la descarbonización.

Porque, hoy en día, el mundo no funcionaría sin las towerco. Y como infraestructuras críticas que son, también son clave en la transición ecológica. Estas piezas del puzle de la digitalización, como explica Patrick Farges, CEO de TOTEM Spain, dan cobijo a "aquellos elementos que no son propios de la red móvil de un operador y que son usados por los operadores móviles para colocar sus equipos activos de red, como por ejemplo sus antenas".

Las towerco se dedican, explica Farges, "a la gestión de los terrenos que acogen las torres, mástiles, vallado, casetas y todos los elementos de nuestra infraestructura que nos permiten brindar un servicio completo de housing (alojamiento) a los operadores". Pero, ¿cómo encaja la descarbonización en esta pata fundamental de la digitalización?

"Nuestro modelo de negocio es sostenible desde el origen, ya que una misma infraestructura presta servicio a diferentes operadores, evitando construir nuevos emplazamientos con el impacto que ello podría tener en el medioambiente", explica el CEO de TOTEM Spain.

Farges asegura que "la compartición de infraestructuras ayuda a optimizar la cobertura de la red y a reducir la brecha digital en zonas con limitaciones de espacio o donde no se puede construir nueva infraestructura". Además, matiza, es clave "en zonas rurales donde no sería rentable para una sola towerco o un solo operador construir una sola red".

TOTEM, antes del acuerdo

We Care, We Share, We Dare. Ese es, dice Farges, el lema de TOTEM. Y es que, explica, "compartimos nuestro conocimiento y trabajamos para lograr todos juntos un objetivo común". Así, la infraestructura de la compañía se comparte "de manera neutral" entre todos sus clientes.

¿El motivo? El CEO de la empresa en España lo tiene claro: de esta manera se maximiza la eficiencia económica y energética para los despliegues de redes móviles, en particular del 5G.

Patrick Farges, CEO de TOTEM Spain. Cedida

Además, indica, cuidan de su entorno y la sociedad. "Entre 2023 y 2026, TOTEM habrá compensado más de dos tercios del carbono emitido durante la fase de despliegue de sus nuevas instalaciones gracias a la compartición de sus torres", asegura Farges.

Y añade: "Nos atrevemos a cambiar la manera de pensar y de trabajar". Para ello, explica el CEO de TOTEM Spain, están "reduciendo considerablemente la contaminación visual que se produce por la instalación de grandes torres en núcleos urbanos".

Una de las claves estaría, en este caso, en la utilización de "diseños especiales más integrados en el paisaje", como las small cells o "pequeñas antenas instaladas en semáforos, quioscos de periódicos u otros materiales urbanos que permiten respetar totalmente el paisaje".

Un "gran hito"

Farges desgrana la alianza con DeltaComGroup que permitirá a TOTEM dar un salto cuantitativo en economía circular. Las dos empresas se unen para impulsar el reciclaje y la reutilización de las infraestructuras en España.

"A partir de ahora, todas las infraestructuras y equipos que hayan alcanzado el final de su ciclo de vida útil o que hayan quedado obsoletos, serán recogidos, desmontados y reacondicionados para darle cuando sea posible una segunda vida", asegura.

Este acuerdo, insiste el CEO de TOTEM Spain, "supondrá un gran hito para la sostenibilidad dentro del sector". Y es que permitirá reciclar anualmente en torno a 500 toneladas de antiguos equipos. Así, se prevé que se evitarán más de 300 toneladas de CO₂. O lo que es lo mismo, el equivalente a unas 299.000 bombillas iluminando durante las 24 horas del día.

Cuestión de 'ecodiseño'

Para Farges, "el ecodiseño es fundamental en las infraestructuras de telecomunicaciones para reducir su impacto ambiental y promover la sostenibilidad en el sector". Esta manera de pensar los productos de forma sostenible desde su concepción fomenta, como recuerda el CEO de TOTEM Spain, "la elección de materiales que son menos perjudiciales para el medioambiente durante todo su ciclo de vida, desde la fabricación hasta su disposición final o reciclaje".

Y pone un ejemplo de cómo lo aplican. Sería el caso de la towerco instalada en Siero (Asturias). "Se trata de una torre que, aun teniendo menos cantidad de acero, tiene la misma o más capacidad de carga que una convencional al usar perfiles tubulares en lugar de los perfiles angulares", explica. Y concluye: "Ha sido además pintada en concordancia con el entorno para reducir el impacto visual".

Un futuro digital

Las telecomunicaciones tienen un papel fundamental en el buen funcionamiento de la sociedad. Algo que, como recuerda Farges, han demostrado especialmente durante la pandemia de la Covid-19. "El futuro se presenta ilusionante y con unas perspectivas de crecimiento importantes ligados en particular al desarrollo del 5G, que es un factor clave de transformación de la sociedad española", asegura.

A nivel tecnológico, indica, "la innovación avanza a una velocidad tal que es difícil vislumbrar cómo será el negocio en 2050". Sin embargo, asegura, las redes móviles 6G o 7G serán, para entonces, la norma.

Esto permitirá, dice, "un uso del mundo virtual integrado en nuestra realidad, conectando todas las herramientas, coches o equipos personales, integrando la inteligencia artificial e interactuando como si fuese parte de un solo universo". Y concluye: "Nuestra visión es que estas redes tendrán que ser soportadas por unas infraestructuras omnipresentes, invisibles y sostenibles".

