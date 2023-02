Valeria, la joven que cambiará el mundo, según Forbes: "La tecnología es superdivertida"

¿Qué significa ser una changemaker? Según Forbes, que es quien ha publicado recientemente una lista reconociendo la labor de este tipo de personas, un agente de cambio destaca por su capacidad para transformar la realidad y dirigir a la sociedad civil —con su visión y trabajo— hacia un futuro más prometedor. Y la más joven dentro de este selecto grupo tiene tan solo 14 años: Valeria Corrales, tecnófila, divulgadora y cofundadora del canal de YouTube ValPat.

La joven oscense se comienza a interesar por la tecnología a una edad muy temprana. Con tan solo siete años recibe su primer gadget: a su vuelta de Estados Unidos, su padre le trajo una muñeca Goldie Blox. Y hoy, ha sido reconocida como una de las principales voces del cambio, junto a personalidades como el chef Ángel León o la biotecnóloga y astronauta Sara García.

Corrales, junto a la que considera su mentora, Patricia Heredia, suben vídeos a YouTube donde muestran que la tecnología no es, ni mucho menos, solo cosa de hombres. Así, animan a cualquier niña o niño a perseguir sus sueños.

"Cuando estaba estudiando, me parecía extraño que en la clase hubiera 20 chicos y solo 2 chicas", explica Heredia, ingeniera de profesión. Esto ha cambiado, pero la presencia de las mujeres y las niñas en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) todavía es baja.

El informe Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM –incluye la 'a' de arte–, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, reveló hace unos meses que se ha reducido el porcentaje de mujeres que eligen estudiar carreras como la informática, las matemáticas o la ingeniería de telecomunicaciones.

Uno de los datos más alarmantes es que, ahora, hay muy pocas mujeres en estudios de informática. El informe señala que ellas optan mayoritariamente por estudios vinculados a la educación, la salud y los servicios sociales, seguidos por las ciencias sociales, el arte y las humanidades.

Aunque es patente la falta de presencia femenina en las sendas profesionales STEM, cada vez hay más visibilización de las mujeres que lideran la transformación, como el caso del binomio ValPat. Otro ejemplo de divulgación en robótica se puede encontrar en Esther Elías, otra de las changemakers elegidas por Forbes y cofundadora de FunTech Rocket, una plataforma online de aprendizaje de programación para niños y niñas.

ValPat, mentora y aprendiz

El canal de YouTube ValPat STEAM acerca la tecnología a los más pequeños y busca “inspirar, sobre todo a las niñas, para mostrarles que pueden estar y triunfar en el mundo de las carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas)".

Las dos se han convertido en las personas modelo de muchas niñas que piensan en dedicarse a la ciencia o la tecnología. "Antes, era más difícil encontrar referentes; si se encontraban, era en las aulas", explica Heredia. La ingeniera de telecomunicaciones recuerda que fue su profesora de Matemáticas del colegio quien la animó a continuar aprendiendo.

"Ahora, con internet, es mucho más fácil encontrarlas en YouTube, las redes sociales o en las noticias", añade. Sin embargo, explica, "hay gente que no quiere exponerse, pero yo les digo: 'si no os ven, no saben que existís'.

La profesora de robótica, cuando conversa con sus alumnos, a veces les pregunta por Albert Einstein y los niños sí saben quién fue, porque recuerdan la afamada fotografía donde el físico saca la lengua. "Pero luego les pregunto por Marie Curie o Ada Lovelace y no las reconocen", señala Heredia. Esto, como explica la ingeniera, está cambiando: "Los libros de texto cada vez incluyen a más mujeres científicas".

A través de este canal, que cosecha ya 12.400 suscriptores, se puede constatar la evolución de esta changemaker, que empezó subiendo contenidos con su hermano, donde probaban juguetes en los talleres MiniVinci de Huesca. Han pasado cinco años desde entonces y Corrales ha podido explicar a ENCLAVE ODS que sigue con la misma ilusión que cuando era más pequeña.

Pregunta: ¿Cuándo te empezó a interesar la robótica?

Respuesta: Pues fue cuando mi padre me regaló una muñeca que tenía un montón de piezas. Podía hacer construcciones con esas piezas y después montar a la muñeca encima. Como en Huesca no había ninguna academia de robótica, tuve que seguir aprendiendo yo sola desde mi casa. Me compraron kits de Lego, y también aprendía viendo tutoriales en YouTube. Y fue así cómo aprendí a programar.

P.: Es indudable que sigues con la misma ilusión que antes.

R.: Me gusta mucho más que antes. Cuando empecé ya era más como a ver que a ver qué puedo aprender. Pero ahora que ya sé a qué puedo llegar en la tecnología, pues obviamente quiero seguir. Quiero continuar aprendiendo.

P.: ¿A quién consideras tu referente?

R.: De pequeña la verdad es que no tenía porque yo veía a cualquiera en YouTube y aprendía. Ahora, sin duda, es Patricia.

P.: Y, ¿cómo la conociste?

R.: Después de estar aprendiendo como durante un año, Patricia hizo un taller de robótica para niños. Entonces yo me apunté con mi hermano y ahí fue cuando la conocimos. Y unos meses después, cuando abrió la academia, nos apuntamos. Me acuerdo que al principio empezamos yendo una hora cada día. Pero como nos gustaba tanto cambiamos a una hora y media. Yo llevo ya cinco años.

P.: Ahora mismo estudias, y al mismo tiempo grabas los vídeos y aprendes en los talleres. ¿Cómo gestionas el tiempo?

R.: Cuando me pasé de primaria a la ESO, cambié al instituto online para tener más tiempo para aprender. Ahora, cuando mi hermano está en clase, yo voy a robótica. A mí siempre me gusto más que a él.

P.: ¿Cómo surgió la idea del canal de YouTube ValPat STEAM?

R.: Al principio hacíamos vídeos cortos enseñando retos sobre robótica. Patricia se interesó por lo que subíamos. Y a partir de una charla que dimos en el Women Techmakers, nos dimos cuenta de que podíamos hacer los vídeos de manera más profesional.

A finales de 2019 creamos una campaña en Kickstarter para empezar y conseguimos 11.000 euros. Desde entonces todo fue más profesional. Venía una persona a grabarnos y también nos editaban los vídeos. Así, nos dedicábamos plenamente a poner en práctica el proyecto y pensar las ideas. Se nos acabó el dinero y ahora somos nosotras las que gestionamos el canal.

P.: ¿Cuál es el objetivo del canal?

R.: El objetivo de ValPat es inspirar y motivar. Sobre todo a las niñas para que se introduzcan en la tecnología, para que vean que es muy divertido, muy fácil y que lo pueden hacer, que es muy fácil y que no tienen límites.

P.: ¿Alguna vez te has topado con algún obstáculo que no te haya permitido avanzar?

R.: Pues creo que no. Siempre hemos recibido comentarios buenos.

P.: Hace un año, dijiste a este mismo medio que te gustaría estudiar biotecnología. Vuelvo a hacerte la pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué te gustaría estudiar?

R.: La verdad es que no lo tengo nada claro. Pero querría estudiar una carrera relacionada con la tecnología en Estados Unidos. Aún no sé cuál, porque hay tantas y estoy segura de que en el futuro habrá muchas más.

P.: ¿Qué significa para el reconocimiento como una de las changemakers de 2023?

R.: No me lo esperaba. Cuando vi que estaba en la lista me puse muy contenta de estar con gente tan ‘crack’. Además, me está dando mucha visibilidad y eso era lo que necesitábamos para el canal.

Que más gente lo vea, que más personas se den cuenta de que la tecnología es superdivertida. Queremos que, sobre todo las niñas y niños, empiecen ya con la tecnología, porque está en el presente y estará en el futuro que tendrán.

